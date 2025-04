Luvi: «E poi papà mi ha detto brava» 

C’è una verità che non sempre si cerca per raccontarla, ma perché ci brucia dentro. È questa l’energia che muove Ludovica Massidda, in arte Luvi, cantautrice e polistrumentista, classe 1997.

«La mia ricerca»

La sua ultima canzone, “La mia verità”, non ha solo un titolo forte, è una necessità. «Non avevo solo bisogno di raccontare una verità, avevo bisogno di cercarla», confessa. «Parlo delle bugie bianche che diciamo per proteggere chi amiamo, ma che alla lunga possono diventare un’abitudine, un vizio. Anche il non dire è una forma di bugia». Nel suo percorso artistico, Luvi ha spesso dovuto fare i conti con il sentirsi fuori posto. «Fin da piccola non mi sono mai sentita integrata. Le altre avevano le Lelly Kelly, io le Bull Boys. Al Conservatorio suonavo il violino, poi ho lasciato lo studio classico per il moderno. Quando mi sono iscritta a jazz, mi chiamavano la pecora nera. Io e Andrea Piraz, il mio produttore, non cerchiamo il popolare, puntiamo alla musica che ci faccia stare bene, anche se paga il prezzo di non piacere a tutti».

La pioggia di D’Annunzio

Questa ricerca si riflette nella scelta musicale: “La mia verità” è un singolo che sceglie un’anima pop-elettronica anni ’90 per raccontare emozioni profonde. Una contraddizione? «È una forma di esorcismo. Scrivo testi intimi ma li metto su beat potenti, energici. È un caos ordinato, come nella mia testa: loop, synth, violini, la voce che gira, come un turbine che però so dove va». L’immagine restituita è potente, visiva. «È come quando D’Annunzio descrive la pioggia: la senti, la immagini, la vivi». La poliedricità è la sua cifra distintiva. «Ho sempre usato più strumenti per raccontare quello che avevo dentro. Ero pianista, poi mi hanno dato il violino. L’ho odiato, poi l’ho amato. Andrea mi ha spinta a riscoprire il piano e ora ho un rapporto sereno. La parola, però, mi mancava. Avevo bisogno di cantare, non solo suonare. E quando riesco a unire tutto, nasce davvero qualcosa di unico».

«Quel sorriso»

Poi c'è il rapporto con il papà Giulio, dj cagliaritano scomparso poco tempo fa: «Ha sempre spinto me e Giulia ad andare oltre. È stato severo, ma ha fatto anche da sprone. Mi ha detto “brava” poche volte, ma quelle le ricordo tutte. Gli ultimi anni sono stati durissimi. In ospedale gli mettevo le cuffie con “La mia verità”. Una volta l'ha ascoltata cinque o sei volte. A un certo punto mi ha sorriso, in mezzo a tutto quel dolore. In quel sorriso c’era tutto, era la sua benedizione, e così è stato il suo ultimo ascolto». La perdita ha segnato un prima e un dopo, ma anche un nuovo inizio. «Abbiamo fatto una promessa: continuare a lavorare, a registrare. Perché la musica è eterea, rimane anche oltre. È lì che voglio restare, con nella mente di papà».

A Milano

Dopo “Maledetta”, brano d’esordio, Luvi ha sentito il bisogno in questi anni di cambiare. «Ci siamo trasferiti a Milano, non perché la Sardegna sia invivibile, ma per confrontarci e crescere. “Maledetta” è maturata, è diventata un fiore che si trasforma in frutto. Ci sarà sempre, ma è tempo di evolvere». La selezione tra i finalisti del Contest per il Concerto del prossimo Primo Maggio è un traguardo forte. «Esserci è già un risultato enorme. Vorrei che fosse un riscatto, per tutti quelli che non si sentono capiti. Leggo in giro troppe cose brutte, troppi giudizi. Voglio portare positività, messaggi buoni, testimonianze vere». Il rapporto con Piraz è un’altra forza del progetto. «Abbiamo lo stesso modo di scherzare. Lui si prende cura di me, crede in me più di quanto faccia io. Ci compensiamo e troviamo la sintonia perché le idee sono nell’aria». Connessione, sincronicità, fisica quantistica. Sul palco, poi, tutto cambia. «Quando canto divento più libera. Non mi aspetto che il mondo mi comprenda. Questa musica la dedico a mio padre e a tutti quelli e quelle che come me non si sono mai sentiti alla pari. Noi siamo pronti. Arriverà altra musica a breve, un live bomba». Altre verità firmate Luvi.

