Luv!: «Mai arrendersi, “Me lo merito”» 

Musica e parole, parole e musica, ma l’obiettivo di Luv! è sempre lo stesso: dare voce a chi non ne ha. Così, la cantautrice cagliaritana, classe ’97, al secolo Ludovica Massidda (figlia d’arte, suo padre è Giulio Massidda, dee jay storico) , è tornata con un nuovo singolo, “Me lo merito”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, e un podcast, “Luvicast”, che trovate su YouTube. Il motto? «Non devi per forza essere qualcuno, per raccontare qualcosa».

Sì, perché sin dal giorno zero, in brani come “Maledetta”, “Jamais Vu”, “Olivia”, “Sento Lento” o “Peggio di te”, via via, fino all’ultimo singolo, Luv! ha messo in musica un mondo di emozioni, spesso esperienze altrui, digerite e filtrate attraverso la sua voce, anche le più difficili da raccontare.

«Un giorno ho pubblicato sui miei social un post in cui dicevo: raccontami la tua storia e ci scrivo una canzone», ha spiegato Luv!. «Tra i messaggi è arrivato quello di Valentina, che diceva: “Dimmi che ho fatto bene a non essermi tolta la vita, perché ne valgo e ne vale la pena”. Mi sono gelata, ma poi ho preso il coraggio a due mani e ho scritto, con Karin Amadori, un testo forte, con una produzione forte, firmata da Andrea Piraz con la collaborazione di Marco Ballicu, perché il fulcro di questa canzone è proprio il trovare il coraggio di vivere».

Che riflessioni ha innescato in lei questo messaggio?

«Mi ha fatto ricredere su tanti valori che avevo perso. Molte volte, in quei periodi no, in cui sei lì a inseguire una speranza, ho pensato: ci rinuncio, non ne vale la pena! Ma, invece ne vale sempre la pena, di sognare, sperare e apprezzare tutte le piccole cose che la vita ti dà, perché sono quelle che ti rendono vivo, non l’avere tutto, ma l’avere poco e custodirlo con cura, come un gioiello prezioso. La storia di Valentina mi ha dato una grande carica interiore. È stata molto coraggiosa a raccontarla pubblicamente».

Ed è lei l’ospite della prima puntata del “Luvicast”.

«Oggi i podcast parlano tutti di persone celebri, invece, a me piace dare spazio a chi non è popolare, ma ha qualcosa da raccontare. Valentina ci ha raccontato delle cose bellissime, che la sua forza è stata sua figlia, la voglia di vivere per darle un futuro, ma anche per insegnarle a contrastare le difficoltà, che lei ha attraversato in prima persona. E, poi, ha detto che se avesse avuto una canzone come “Me lo merito”, a cui appigliarsi in quel momento, sarebbe stato più facile e questo per me è oro».

Sapere di essere visti e capiti da qualcuno può cambiare la vita?

«Assolutamente! Viviamo in un mondo, in cui ci svalutiamo costantemente e anche gli altri lo fanno. Non siamo capaci di ascoltarci e, ormai, lo facciamo involontariamente, perché viviamo in una società che ci permette di essere così, tra social, telefoni, auricolari. Essere empatici è importante, se non si vuole essere svalutati, bisogna imparare a non svalutare gli altri ed è difficile, ma è una cosa che migliora la vita».

Parliamo di musica: “Me lo merito” suona diversa dal solito, meno 80s. Una fase o un cambiamento più radicale?

«Un cambiamento più radicale. Nella mia musica punto ad essere poliedrica, voglio variare, crescere, mantenendo come tratto personale la mia voce, la scrittura e il mio messaggio».

