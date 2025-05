Lutzoni presenta la sua lista 

Il candidato sindaco Leonardo Lutzoni ha presentato la sua lista, in corsa per il rinnovo del Consiglio Comunale di Luras. Lutzoni (manager pubblico, direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara) ha indicato alcuni obiettivi del suo gruppo (Luras Innova): valorizzazione turistica del patrimonio paesaggistico e culturale del paese, comunità energetica, piano di rigenerazione urbana, messa in sicurezza e piena fruibilità di tutti gli impianti sportivi, recupero a fini sociali e culturali del patrimonio immobiliare del Comune. La lista è composta dal dirigente regionale Alessandro Depperu, dagli imprenditori Giuseppe Seu, Luca Depperu Sassu, Gianni Pinna, Lorena Spanu e dai professionisti Fabio Masala, Sara Corongiu, Susanna Careddu, Paolo Careddu, Marco Rinaldi e Flavia Sanna. La civica Luras Innova si considera erede della esperienza amministrativa di Marisa Careddu, la ex sindaca scomparsa di recente.

RIPRODUZIONE RISERVATA