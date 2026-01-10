VaiOnline
Carbonia.
11 gennaio 2026 alle 00:11

Lutto per la scomparsa di Giampiero Bindo 

Con le sue battaglie, portate avanti sempre con garbo e fermezza, ha ottenuto grandi risultati nella tutela dei pazienti nefropatici del Sulcis Iglesiente, conquistando diritti per nulla scontati.

Da ieri il Sulcis piange Giampiero Bindo, 68 anni, titolare di un’area di servizio carburanti, presidente dell’Apent, Associazione provinciale dei nefropatici, emodializzati e trapiantati. Ex trapiantato, da diversi mesi le sue condizioni di salute hanno registrato un netto aggravamento. A piangerlo, oltre che i familiari, sono anche i tanti amici e conoscenti che con lui condividevano la necessità vitale di sottoporsi al trattamento dialitico. Giampiero Bindo faceva dialisi all’ospedale Sirai ma le sue battaglie, come ad esempio quelle per la dialisi notturna, la dialisi per i turisti, il potenziamento degli organici, il miglioramento delle condizioni logistiche nei reparti, riguardava tutti i presidi del territorio. Esprimono cordoglio anche i medici e gli infermieri del Sirai: «Cercheremo di portare avanti – sottolinea il primario del reparto Dialisi Katia Rosas - quanto Giampiero con calma ed energia ha fatto, conducendo infinite battaglie per i nostri pazienti».

