Lutto nel tempio della cucina tipica 

Un grande pescatore e un grande sportivo. Due passioni che riusciva a conciliare con la sua attività, la cucina della trattoria di via Tirso che aveva ereditato dal padre Gino. Nazzaro Pusceddu, 63 anni, si è spento ieri all’improvviso con grande dolore della moglie Sabrina, i figli Davide e Luigi, dei suoi collaboratori e dei clienti, oristanesi ma anche turisti, che per anni hanno apprezzato i prelibati piatti a base di pesce.

In cucina

Nazzaro aveva seguito per 40 anni la trattoria “Da Gino”, un locale storico nato nel 1939, dove per anni era stato il padre Gino, appunto, a tenere i fornelli accesi: si potevano gustare piatti a base di cacciagione. Fin da giovanissimo Nazzaro ha frequentato il ristorante e il padre era riuscito a ritrasmettergli la passione per quel lavoro, molto impegnativo ma ricco di gratificazione. In particolare sono famosi alcuni piatti a base di pesce, la rinomata aragosta alla Gino, ma anche gli spaghetti con i ricci di mare e la sogliola, cucinata secondo la ricetta della madre.

Pesca e tennistavolo

Le sue passioni erano la pesca che amava fare nel mare di S’Anea Scoada dove trascorreva le vacanze. Nel suo locale facevano bella mostra alcuni attrezzi da pesca subacquea. Accanto a questa, anche un’altra passione, il tennistavolo: giocava nella squadra del Norbello. E proprio per dedicarsi maggiormente agli hobby e, naturalmente, alla famiglia nella primavera di un anno fa aveva deciso di andare in pensione. Lo aveva fatto non a cuor leggero ma con la serenità di affidare la gestione della trattoria al cuoco che con lui aveva condiviso tanto lavoro, Fabrizio Scintu.

