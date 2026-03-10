Lutto in città per la storica preside Anna Maria Landis 

Cordoglio in città per la scomparsa di Anna Maria Landis, la storica preside dell’Istituto minerario Giorgio Asproni. Aveva 95 anni.

Aveva diretto la scuola per ben ventisette anni (dal 1970 fino al 1997) durante i quali la città affrontava i segni della crisi mineraria e le incertezze (unite alle aspettative) date dalla riconversione industriale. In quel periodo complicato Anna Maria Landis ha guidato l’istituto mantenendone le radici storiche e, al contempo, ne ha rinnovato i corsi di studio con l’introduzione di specializzazioni tecniche e scientifiche più consone alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Fu grazie al suo entusiasmo e costanza che vide la luce il museo Mineralogico: un tempo sotterraneo polveroso e ora meta turistica e culturale. Per tutti, dai docenti al personale scolastico fino agli studenti, era semplicemente “la Preside”. Sapeva unire alla sua autorevolezza una forte sensibilità ed empatia che le permettevano di capire quando, invece delle punizioni, sarebbe stato più adeguato il dialogo o il conforto. «L’aspetto più evidente della sua personalità – ricorda Marco Loddo, consigliere comunale ed ex studente del Minerario – era la sua grande umanità, che non mancava mai di dimostrare soprattutto ai meno fortunati». Questa sua dedizione alla scuola e ai suoi studenti è tangibile nelle centinaia di testimonianze e ricordi che, dal momento in cui si è appreso della sua scomparsa, hanno inondato le pagine social con messaggi di affetto e di cordoglio. Ma Anna Maria Landis non è stata solamente la Preside dell’Istituto Minerario: i suoi interessi oltre il mondo della scuola erano molteplici e spaziavano dalla politica (fu consigliere comunale per due legislature) all’ambito sociale e, naturalmente, a quello culturale. Fu promotrice di varie importanti iniziative cittadine e, insieme all’allora sindaco Mauro Pili, svolse un ruolo importante per la nascita dell’università di Monteponi. Il primo cittadino, Mauro Usai, esprime a nome di tutta l’amministrazione comunale profondo cordoglio «per la scomparsa di una figura di grande rilievo nella vita culturale e civile della città». L’ultimo saluto alla Preside si terrà domani alle 15.30 nella Chiesa di San Pio X.

