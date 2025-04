Lutto cittadino per i funerali della ventenne morta nell’incidente 

Lutto cittadino oggi a Siurgus Donigala in concomitanza con i funerali (previsti per le 16 nella chiesa di San Teodoro) di Martina Porcu, la ragazza di 20 anni morta lunedì notte nell’incidente sulla Statale 128. Verrà anche esposta a mezz’asta la bandiera della municipalità, nel Palazzo comunale, in segno di lutto. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Antonello Perra «per l’ immane tragedia familiare che ha spento la vita della nostra concittadina. Riteniamo così di interpretare il sentimento di tutta la comunità, profondamente colpita dalla tragica notizia, e di manifestare, in modo tangibile, la vicinanza alla famiglia ed ai parenti».

Con la sua ordinanza, il sindaco «ha disposto anche la chiusura al pubblico degli uffici comunali durante i funerali.Invita tutta la cittadinanza, ed in particolare le attività autonome a sospendere la loro attività in concomitanza con la cerimonia funebre. Vietate le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata».

La tragedia si è consumata nella notte fra lunedì e martedì, sulla rotonda di Suelli. Martina si stava dfacendo accompagnare da un amico a prendere l’auto che aveva parcheggiato a Sisini la sera prima, raggiungendo poi Cagliari con un pulmino assieme ad altre amiche. Voleva viaggiare in sicurezza. Davvero un tragica fatalità che ha sconvolto tutti.

