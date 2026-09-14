Lutto cittadino per Federico 

Serramanna si ferma per dare l’addio a Federico Chia, il giovane deceduto nell’urto del suo scooter contro un muro della centralissima via Roma, nella notte tra sabato e domenica. Oggi alle 17, nella chiesa di San Leonardo, don Giuseppe Pes celebrerà le esequie dello sfortunato ragazzo e, nella circostanza, il sindaco Gabriele Littera ha proclamato «il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto, partecipazione e cordoglio dell’intera comunità».

Il paese di ferma

Sospese anche «tutte le manifestazioni pubbliche a carattere ludiche, ricreative o festoso organizzate o patrocinate dall’Amministrazione». Anche la Pro loco, «in segno di rispetto per il lutto che ha compito l’intera comunità serramannese, ha rinviato a data da destinarsi la manifestazioni “Incontri diVini”, prevista per sabato 19 settembre».

Federico Chia, appena 17 anni, ha perso la vita nello schianto del suo scooter Honda contro un muro. Le ferite riportate nell’urto sono state per lui purtroppo fatali, mentre un amico 15 enne che sedeva con lui nella moto è rimasto ferito ma non correrebbe pericolo per la vita. All’indomani della tragedia Serramanna si è stretta attorno ai genitori di Federico. A partire dal sindaco Littera, sempre molto vicino alle tematiche dei giovani, sia nelle note liete (come quando, alla consegna delle borse di studio al merito, aveva rivolto agli studenti parole di incoraggiamento e stimolo, esortandoli «a studiare, formarsi, viaggiare per costruire il vostro futuro»), che in quelle purtroppo tragiche.

Il sindaco

Il dramma costato la vita al 17enne, per Littera diventa motivo per preziosi spunti di riflessione. «Di certo in queste situazioni non esiste il manuale del buon sindaco che ti spieghi cosa fare. Si va a braccio», riflette il primo cittadino, che ha cercato e trovato un dialogo con gli amici di Federico Chia. «Domenica notte sono rientrato a casa alle 23 e in piazza Gramsci, davanti al punto in cui Federico ha perso la vita, c’erano ancora tanti ragazzi. Sono andato a sedermi su una panchina per guardarli e capire di più, poi sono venuti loro da me a abbiamo parlato a lungo, di quello che è capitato al loro amico e del rientro a scuola. Non è facile stabilire un rapporto con loro, ma è uno sforzo che va fatto».

L’impegno

Nel contesto di cordoglio e partecipazione al lutto trovano spazio anche considerazioni sui pericoli della strada. «È d’obbligo farlo: dobbiamo lanciare un messaggio e un invito alla prudenza, al rispetto delle regole. Ai ragazzi dico: bisogna divertirsi al massimo ma stare lontani dai rischi e pericoli». Nelle strade di Serramanna, negli anni, sono stati realizzate molte decine di strisce pedonali rialzate, per garantire la sicurezza dei pedoni e scoraggiare la velocità. Via Rinascita, via Roma e via Cagliari sono caratterizzate dall’assenza dei dissuasori. Risultato: corse sfrenate, in auto e moto, a tutte le ore.

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