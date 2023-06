Lutto anche per Prodi, morta la moglie Flavia 

Flavia Franzoni, per Romano Prodi, non è stata solo una moglie e madre dei suoi figli e nonna dei suoi sei nipoti, ma anche una fidatissima, a volte molto critica, consigliera. Una vita “Insieme”, termine che non a caso scelsero come titolo per la loro biografia di coppia. Insieme fino all'ultimo momento. È morta all'età di 76 anni, mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria.

Stavano facendo un cammino a piedi, andavano da Gubbio ad Assisi. La donna è caduta all'improvviso, forse per un malore. Era in una zona piuttosto impervia e per il recupero del corpo è intervenuto anche il soccorso alpino, sotto un violento temporale. Numerosi e vani i tentativi di rianimarla. Reggiana come il marito, sposato nel 1969, cattolica sociale, insegnava Tecniche dei servizi sociali all'Università di Bologna. Negli anni si è vista spesso al fianco di Prodi, in circostanze ufficiali o in immagini di vita familiare, ma sempre con atteggiamenti anticonformisti e un po’ naif: come le scarpe comode e poco alla moda che indossava quando era a Palazzo Chigi con suo marito. La notizia della sua morte improvvisa ha suscitato enorme cordoglio in tutto il mondo politico: messaggi di affetto sono arrivati da Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e tantissimi altri leader ed esponenti di tutti i partiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA