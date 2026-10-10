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11 ottobre 2026 alle 00:40

Lutti perinatali, un nuovo murale  per ricordarli 

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Una serata di condivisione, ricordo, amore, per chi ha vissuto il lutto perinatale o infantile, cioè un lutto durante la gravidanza, il parto o i primi mesi di vita. Giovedì dalle 17 in piazza della Libertà si rinnova l’appuntamento annuale “Baby loss”, organizzato dall’associazione Ciao Lapo, e quest’anno sarà anche inaugurato un murale, intitolato “Pianto le Stelle”, realizzato dall’artista Manu Invisible.

«Da quattro anni portiamo avanti questa iniziativa, nata dall’impegno di un gruppo di volontarie dell’associazione Ciao Lapo. Quest’anno abbiamo chiamato Manu Invisibile, che fin da subito si è reso disponibile a donare una sua opera ai genitori e familiari che hanno vissuto questa perdita», spiega Ilaria Annis, dell’associazione Ciao Lapo. Alle 17 si esibirà il Piccolo Coro di San Sperate, alle 20 tutti potranno accendere una candela creando “l'onda di luce”, un gesto simbolico nella giornata del lutto perinatale e infantile.

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