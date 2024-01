L’utimo saluto della città a Domenico Manca, re dell’olio 

La camera ardente allestita a San Giuliano, casa sua, e poi i funerali celebrati dal vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, nella chiesa di Nostra Signora della Mercede. In tantissimi ieri hanno voluto dare l’ultimo saluto a Domenico Manca, il re dell’olio di Alghero, che si è spento domenica all’età di 86 anni dopo un ricovero al Santissima Annunziata. Fondatore dell’Olio San Giuliano, esportato in tutto il mondo, Domenico Manca era considerato un imprenditore illuminato, stimato da tutti, anche dai concorrenti. Per lui l’olio di Alghero aveva una marcia in più. «Qui si lavora con tecnologie avanzatissime, io e i miei colleghi siamo dei visionari», diceva riferendosi ai produttori algheresi. (c.fi.)

