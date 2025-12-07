L’Uta trova la vittoria dopo un mese e mezzo: Pascual Sales e Casu abbattono l’Ovodda 

UTA 3

OVODDA 0

Uta (4-4-2) : Firinu, Piro (18’ st. Piras), Pionca, Mancini (36’ L. Angioni), Carrus, Milia, Orru, Bratzu, Picciau, Pascual Sales, Casu (18’ st. Sartorio). In panchina: J. Angioni, Fenu, Foddis, S. Pibia, D. Pibia, Manca. Allenatore: Madau.

Ovodda (4-4-2) : Angioi, Satta (1’ st. S. Biscu), Lai (29’ st. Mattu), Patteri, A. Sedda, Pes, R. Biscu, Caria, S. Soru, Tatti, Brundu (11’ st. Medde). In panchina: Mozzo, Mele, A. Soru, Urru, Vacca, E. Sedda. Allenatore: Moro.

Arbitro : Cosseddu di Nuoro

Reti : pt. 35’ e 45’ Pascual Sales, 43’ Casu.

Note : Espulso Carrus; ammoniti Tatti, Caria, R. Biscu, S. Soru, Piro e Orru.

Uta. Dopo un mese e mezzo di difficoltà l’Uta torna alla vittoria e lo fa battendo per 3-0 Ovodda. Primo successo per Madau sulla panchina biancoverde che riporta entusiasmo e un risultato che all’Uta mancava dal 19 ottobre contro il Tonara (0-4). Sconfitta invece per i ragazzi di Moro che nonostante una prova coraggiosa non riescono a smuoversi dall’ultimo posto.

Primi minuti a ritmi blandi tra le due squadre che si studiano e cercano il varco giusto. Per entrambe un’occasione importante: all’11’ Casu lanciato a rete si fa ipnotizzare da Angioi mentre, al 26’ Firinu risponde presente sul tentativo di Lai. Al 29’ Casu si divora ancora il vantaggio per l’Uta spedendo il pallone a lato sul servizio di Bratzu. Da lì in poi i biancoverdi non sbagliano più: al 35’ l’azione avvolgente da destra porta al gol Pascual Sales che insacca la rete del vantaggio. Raddoppio al 43’ con Picciau che lavora il pallone al limite e riesce a servire Casu che stavolta non fallisce l’appuntamento a rete. Tris utese ancora con Pascual Sales che aggancia un tiro dal limite e buca Angioi sul primo palo.

Poco ritmo a inizio ripresa. Tuttavia, l’espulsione di Carrus lascia l’Uta in dieci uomini. Ciò permette a Ovodda di alzare il baricentro e proporsi di più in fase offensiva, ma i tentativi dei fantasisti non sono sufficienti per battere Firinu. Utesi che inoltre sfiorano il quarto gol nel finale con Sartorio che spedisce alto da ottima posizione.

