L’Uta pensa a Podda per il dopo Saba 

Uta. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Carlo Saba, l’Uta è al lavoro per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. L’ex tecnico dell’Atletico Cagliari ha lasciato il club dopo quattro stagioni, con tre promozioni consecutive e una salvezza (in Promozione) ottenuta nel recente spareggio contro l’Idolo.

Tra i nomi in pole per raccoglierne l’eredità c’è Maurizio “Titti” Podda, attualmente sotto contratto con il Decimoputzu in Prima categoria. Il suo è il profilo che più convince la società biancoverde, sia per l’esperienza maturata nella categoria, sia per l’idea di gioco che ha mostrato nelle sue precedenti esperienze. La stagione positiva con il Decimoputzu - chiusa col terzo posto in Prima categoria - ha attirato l’attenzione della dirigenza dell’Uta.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, né da parte del club né dallo stesso Podda, il cui contratto con il Decimoputzu scadrà il 30 giugno. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere ogni riserva e dare il via al nuovo corso tecnico. Dopo una stagione in Promozione caratterizzata da alti e bassi, l’Uta punta a ripartire con basi solide e un progetto chiaro.

Sullo sfondo resta aperta la questione legata alla rosa: dopo gli addii di Licciardò, Suella, Fusco e Vacca, la dirigenza è al lavoro per inserire elementi che uniscano freschezza, motivazione e conoscenza della categoria. Resta da capire se sarà proprio Podda a guidarli dalla panchina.

