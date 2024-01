L’uta pareggia a jerzu col cannonau: in vetta non è più sola L’uta pareggia a jerzu col cannonau: in vetta non è più sola 

c.d.s .Dolianova 1

Settimo 1

C.di Selargius-Dolianova : N. Ambu, Lecca, Recano, Pinna (68’ Muscas), Corda, Melis, Perra, Cannas, N. Zucca, M. Zucca (58’ Mereta), Sitzia (62’ A. Ambu). Allenatore Melis.

Settimo : Mattana, Cocco (80’ Perra), Murru, A. Mura, Pisano, Sarritzu, Fanari, Andrea Mela (68’ Piras), G. Mura (74’ Murru), Alessandro Mela, Concas (92’ Scano). Allenatore Sanna.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : 42’ (r) Concas, 85’ Recano.

Una rete nel finale permette al Città di Selargius-Dolianova di evitare la sconfitta contro un coriaceo Settimo, in dieci uomini per 75’. Nel primo tempo, abbastanza equilibrato, gli ospiti hanno un maggior possesso palla e creano qualche occasione senza essere precisi sotto porta. Il Settimo resta in dieci dal 16’ per l’espulsione di Alessandro Mela, per un fallo di reazione su Corda. Nonostante l’uomo in meno, al 42' la squadra di Sanna sblocca il risultato grazie a un rigore trasformato da Concas. Nella ripresa, i padroni di casa, spronati dal mister nell’intervallo, scendono in campo con maggiore determinazione. Il gol all’85’: sugli sviluppi di un corner di Alessandro Ambu, Recano anticipa tutti e insacca di testa. Da segnalare che nel campo è stato esposto uno striscione di sensibilizzazione sull'autismo (ant. ser.)

