L’Uta non si ferma  e batte il Terralba 

Uta 2020 1

Terralba 0

Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Mameli, Piras, Aretino (18’ st Fusco), Boscu, Licciardo, Ridolfi, Sartorio (23’ st Ricciardi), Picciau (40 st Vacca), Suella, Cossu (9’ st Amorati, dal 42’ st Figus). In panchina Uccheddu, Virdis, Atzeni. Allenatore Saba.

Terralba (4-3-3) : A. Orrù, Lasi, Uliana, Atzori, Ciarniello, Soddu, Frongia (31’ st Tronu), Porru, L. Orru, Lamacchia, Pitzalis. In panchina Cabasino, Sanna, Enna, Onnis, Corda, Cherchi, Foddis, Piras. Allenatore Porcu.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Rete : st 35’ (r) Picciau.

Note : ammoniti Licciardo, Mameli, Aretino, Piras, Porru, Uliana, L. Orru, Lamacchia; recupero 3’ pt, 5’ st.

Uta. Tre punti d’oro per l’Uta che batte il Terralba per 1-0 e continua la striscia positiva delle ultime settimane. Dopo un primo tempo bloccato, con i portieri totalmente inoperosi, la gara si è animata nella ripresa con alcune occasioni interessanti: al 6’ L. Orrù colpisce il palo alla sinistra di Firinu dopo il passaggio di Pitzalis. La maggiore coinvizione nella spinta offensiva premia l’Uta che passa in vantaggio a dieci minuti dalla fine con il rigore trasformato da capitan Picciau.

