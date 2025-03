L’Uta è padrone del proprio destino 

Uta. Trentatré punti frutto di nove vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. È il rendimento nella prima stagione in Promozione dell’Uta, che a sei giornate dalla fine va a caccia dei punti salvezza per consolidare l’attuale tredicesima posizione.

Un cammino altalenante ha caratterizzato i biancoverdi dall’inizio del campionato: appena undici i punti conquistati in trasferta rispetto ai ventidue guadagnati di fronte ai propri tifosi al Gigi Riva. Nell’ultima giornata il pareggio per 0-0 contro l’Atletico Masainas, penultima in classifica, ha lasciato un po’ di malumore nello spogliatoio perché non ha permesso ai ragazzi di Carlo Saba di guadagnare punti sulle dirette concorrenti (Selargius e Pirri su tutte, entrambe sconfitte nelle rispettive partite).

Con ancora sei partite da giocare nel girone A l’Uta è totalmente padrona del proprio destino. L’allenatore Carlo Saba parla degli ultimi risultati ottenuti e prepara la squadra alla volata finale: «Con 18 punti a disposizione può succedere di tutto», ha detto il tecnico, «non dobbiamo pensare che i giochi siano fatti: la prova ce l’hanno data le ultime gare contro Selargius e Atletico Masainas, dove abbiamo raccolto appena un punto. La vittoria contro l’Orrolese a gennaio ci ha dato uno sprint in più per un girone di ritorno che ci ha sorriso come risultati. La volontà di portare a casa a tutti costi la vittoria in questi ultimi sei match sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo».

