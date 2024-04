l’uta 2020 vince anche a sestu, l’ulassai batte il quartu 

Sestu 0

Uta 2020 2

Sestu : Puddu, Pau, Mura, Cocco, M. Marongiu, Biondi, Baldussi, Frau (68’ Denotti), Serpi, Carta, Mattana (74’ D. Secci). Allenatore Madau.

Uta 2020 : Piroddi, Mameli, Piras, Virdis, Atzeni, Pellegrini (92’ C. Billai), Nonnis (72’ Mandas), Licciardò, Amorati (94’ Cossu), Picciau, Suella. Allenatore Saba.

Arbitro : Medda di Cagliari.

Reti : 13’ Licciardò, 25’ Suella.

Con due reti nel primo tempo l’Uta batte un grande Sestu e resta al comando della classifica. Un risultato severo per la squadra di Tonio Madau che ha offerto un bel gioco non riuscendo però a concretizzare. La capolista è stata cinica. I padroni di casa sono partiti col piede sull’acceleratore creando spettacolo e pericoli dalle parti di Piroddi ma a passare sono gli ospiti al 13’ con Licciardo che sfrutta un infortunio di Puddu per segnare a porta vuota.

Incassato il colpo il Sestu riprende a macinare gioco con gli ospiti tutti nella propria metà campo pronti a sfruttare al 25’ un altro errore della retroguardia di casa per raddoppiare con Suella che anticipa Biondi in recupero e beffa Puddu con un pallonetto. Ripresa con il solito tema della prima frazione, con un Piroddi che continua a superarsi e gli avanti sestesi imprecisi nelle numerose situazioni create. ( ant. ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA