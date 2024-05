l’uta 2020 si gode la promozione, la baunese va ai playoff 

Asseminese 0

Uta 2020 1

Asseminese : Medda (74’ Scalas), Abis, Ledda, Cao, Cirina, Cannella, Pisano (86’ Bertone), Mattana, Cacciuto (78’ Floris), Fanni, Scalas. Allenatore Garau.

Uta 2020 : Piroddi, Atzeni, Piras, Mandas (67’ Pellegrini), Mameli, Virdis, Licciardò, Nonnis (85’ Pibia), Picciau, Suella, Amorati (97’ Aretino). Allenatore Saba.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Rete : 38’ Amorati.

Vittoria anche all’ultima di campionato per l’Uta, che può finalmente festeggiare la Promozione. Una stagione da protagonisti nel girone A, che si è conclusa nel migliore dei modi. Contro l’Asseminese basta il gol di William Amorati al 38’, che riceve il pallone in posizione defilata e calcia in diagonale, battendo Medda. Dopo un inizio incoraggiante, i padroni di casa non hanno saputo reagire al gol utese. Al 57’ Picciau raccoglie un pallone vagante e tenta l’eurogol al volo da fuori area: tentativo che finisce fuori di un soffio. Al 78’ ancora occasione per raddoppiare: rimessa lunga di Picciau che trova Suella, passaggio al centro per Amorati che manda fuori di poco. I biancoverdi hanno onorato al meglio la stagione, sempre al vertice della classifica, contesa da Baunese e Cannonau Jerzu. Possono iniziare i festeggiamenti in casa Uta, che dall’anno prossimo giocherà in Promozione.

