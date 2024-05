l’uta 2020 si beve anche il cannonau, baunese “corsara” 

Uta 2020 2

Cannonau Jerzu 1

Uta 2020 : Piroddi, Mameli (74’ Aretino), Piras, Virdis, Atzeni, Nonnis, Pellegrini (57’ Mandas), Licciardo, Amorati, Picciau, Suella. Allenatore Saba.

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Deiana, Massessi, Ridolfi (87’ Miglior), Pendin, Serra, Festa (65’ F. Carta), S. Mucheli, Onano (58’ M. Carta), D. Muceli, Biolchini (76’ Spano). Allenatore Melis.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : 31’ D. Muceli, 78’ Amorati, 87’ Aretino.

Vittoria di vitale importanza per l’Uta che si aggiudica lo scontro al vertice contro il Cannonau Jerzu. Al 21’ Picciau calcia una punizione stupenda, Mastrangelo respinge corto, ma Amorati calcia sul fondo. Dieci minuti dopo arriva il gol ospite con di D. Muceli che insacca in seguito a una punizione battuta da Onano. Nella ripresa l’Uta ritrova maggior vigore e al 55’ Amorati ha un’altra occasione per pareggiare. Al 62’ gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione di Serra. Ne approfitta l’Uta che prende le redini del gioco. Al 71’ Mandas prende la mira e di mancino va vicinissimo a un eurogol: solo la traversa glielo nega. Al 78’ arriva il pareggio: svarione della difesa ospite e Amorati accomoda a porta vuota. All’87, calcio d’angolo di Picciau e deviazione vincente di Aretino che trova il gol del 2-1.

