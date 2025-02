«L’usuraio ha corrotto il carabiniere» 

Ci sarebbe anche un giro di prestiti a tassi da usura, oltre a un presunto incendio doloso di un negozio di abbigliamento, nell’inchiesta che ha fatto finire nei guai l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Assemini, accusato di essere stato corrotto con piccoli regali per non recapitare ad un commerciante delle notifiche di uno sfratto da parte dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. È quanto emerso ieri mattina dall’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale, Giulia Tronci, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio del pm Emanuele Secci nei confronti di cinque indagati.

L’usura

I commercianti campano Gennaro Infante, da tempo trapiantato ad Assemini, e il monserratino Cristian Piseddu, sono accusati di usura. Si sarebbero fatti promettere e dare, secondo l’ipotesi della Procura, tassi altissimi da alcune persone a cui avrebbero prestato soldi con interessi tra il 20 e il 50%, a seconda dei casi, o mensili o semestrali. Infante è difeso dall’avvocata Desolina Farris, Piseddu dai legali Gianfranco Piscitelli e Antonello Spada. Quest’ultimo si sarebbe accordato con il pm Secci per un patteggiamento a 2 anni. Il commerciante campano è accusato anche di incendio per aver commissionato – secondo l’ipotesi degli investigatori – il rogo nel dicembre 2019 avrebbe distrutto una rivendita di vestiti in viale Elmas a Cagliari.

Corruzione

Sempre Gennaro Infante è poi accusato di corruzione con il luogotenente Eugenio Lampis, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Assemini. In cambio di un regalo da duemila euro, ma anche merce varia (lenzuola, trapunte, cuscini, corredi) tra il maggio e il dicembre 2021 avrebbe evitato di far notificare alla figlia del commerciante uno sfratto da parte dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Secondo l’accusa il militare – difeso dall’avvocato Gian Mario Sechi – avrebbe anche tenuto costantemente informato Infante su qualsiasi pratica lo riguardasse.

Falsi e favoreggiamento

L’ex comandante Lampis, assieme ai brigadieri Vincenzo Rescigno e Francesco Nonnis, sono accusati di falso per aver alterato 51 ordini di servizio, attestando di aver lasciato ogni volta le notifiche alla famiglia Infante. I due militari, difesi dall’avvocato Marco Lisu, sono indagati anche per favoreggiamento e omissione d’atti d’ufficio nella stessa indagine. L’udienza preliminare proseguirà il 27 maggio.

