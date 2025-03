Lussu, Pertini, Palabanda: quei nomi e luoghi simboli per un “Aprile Resistente” 

Torna la prossima settimana a Pirri l’ormai tradizionale appuntamento con la rassegna “Aprile Resistente” della compagnia Il Crogiuolo. Dal 3 al 28 aprile ecco un ricco cartellone di spettacoli, pensato per ribadire i valori della Resistenza che hanno portato i padri e le madri della nostra Costituzione a ribadire il no alla guerra. «Oggi più che mai esprimiamo ripudio di una politica che promuove il riarmo dell’Europa ed è incapace di lavorare per creare ponti di pace», spiega la direttrice artistica Rita Atzeri questa mattina ospite a Radiolina del programma “Caffè Corretto”. Focus su un grande resistente, Emilio Lussu, ma anche sul partigiano che divento presidente, Sandro Pertini, senza dimenticare due date storiche: 25 aprile Giornata della liberazione e 28 aprile Sa Die de sa Sardigna.

Quelle calciatrici

La stagione si apre a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17) con prima assoluta: “Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce” in scena giovedì 3 aprile, alle 20.30. Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Federica Seneghini e dai saggi di Marco Giani. La regia è di Laura Curino, sul palco Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio.

Doppietta

Venerdì 4 aprile, doppio appuntamento: alle 19, in sala Gertru con “Rut”, interpretato dall’attrice Chiara Murru (Spazio T), scritto dal regista e direttore del Teatro stabile di Costanza Christoph Nix e diretto da Nicola Bremer, produzione del Theater Konstanz supportata dalla cooperativa Le Ragazze Terribili di Sassari. Un monologo ispirato alla vicenda biblica di Rut, narrata nel vecchio Testamento. Sempre il 4 aprile, alle 20.30 in sala Lisetta, “Colpevoli di viaggio” scritto e interpretato da Monica Corimbi per una produzione del Bocheteatro di Nuoro. Uno spettacolo sull’emigrazione, quasi una quotidiana “guerra” fra poveri.

Il capitano

Sabato 12 aprile, alle 20.30 va in scena “La catena”, ispirata alla vita di Emilio Lussu interpretato da Andrea Bosca. A cura di Bam Teatro, drammaturgia di Nicola Fano, per gentile concessione di Giovanni Lussu. Tema affine, domenica 13 aprile, alle 19, ecco “L’eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri” scritto da Claudia Crabuzza (autrice del libro omonimo), cantautrice e ricercatrice. Il reading musicale, messo in scena insieme a Dilva Foddai (organetto e voce recitante), intreccia le letture di alcuni brani tratti dall’opera e le canzoni originali composte dall’autrice su testi dei poeti Nazim Hikmet e Agostinho Neto (tradotti da Joyce Lussu) e i versi in sardo di Orlanda Sassu e Efisio Sanna. Arriviamo a una data simbolo: il 25 aprile, venerdì, alle 20.30, ancora una prima assoluta regionale: “Sandro”, prodotto dal Teatro dell’Argine, di Christian Poli, con Andrea Santonastaso (figlio d’arte), per la regia di Nicola Bonazzi. Un pièce dedicata al partigiano e presidente della Repubblica Sandro Pertini. Domenica 27 aprile, alle 20.30, ancora un omaggio a Lussu nel cinquantennale della sua morte: alle 20.30, “Diplomazia clandestina” con Daniele Monachella, di Mab e Bam Teatro. Gran finale per un’altra data simbolo della nostra storia: lunedì 28 aprile, alle 18.30, per Sa Die de sa Sardigna, “La rivolta di primavera”: testo di Rossana Copez con Marta Proietti Orzella e Carla Orrù. L’opera racconta i giorni dell’insurrezione. (f. a.)

