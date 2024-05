Lussu e il Ministero per l’assistenza post bellica Una fonte inedita per ricostruire il momento storico 

Emilio Lussu, ministro dell’assistenza post-bellica nel primo governo di unità nazionale presieduto dall’azionista Ferruccio Parri. È il 1945 e deve essere avviata la ricostruzione morale e materiale dell’Italia. Lo storico Giacomo Canepa, docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa e a Sciences Po a Parigi, ha dedicato a quel momento della vita politica del Cavaliere dei Rossomori un’ampia ricerca poi confluita nel libro “Riabilitare gli italiani. Politiche dell’assistenza post-bellica e costruzione della cittadinanza” (Viella) che viene presentato domani alle 17.30 ad Armungia nello spazio polifunzionale e venerdì a Cagliari alle 10.30 all’Archivio di Stato.

Per spiegare la politica di Lussu lei ha trovato un memorandum interno al Partito d’Azione. Perché è così importante?

«È una fonte ricchissima, perché mostra il tentativo del Partito di collegare il grande impianto teorico di Lussu a concrete implicazioni operative. Gli azionisti di Milano tracciano un percorso di uscita dalla guerra attraverso il welfare, abbandonando il principio del laissez-faire e aprendo al protagonismo dello Stato. Questa assistenza è finalizzata alla smobilitazione non solo materiale ma anche morale e politica della società italiana, una smobilitazione speculare e inversa alla mobilitazione voluta dal regime».

Quale è il ruolo del Ministero per l'assistenza post-bellica?

«Il Ministero viene creato nel giugno 1945 per affrontare problemi gravissimi: i reduci che tornavano dai vari fronti di battaglia, come i soldati della guerra del 1940-43 o i partigiani della guerra di liberazione. Ma anche i prigionieri di guerra, i deportati. E poi i profughi, provenienti dalle zone devastate all’interno del territorio nazionale, dalle ex-colonie africane e, in misura crescente, dal confine orientale. Insomma le vittime di quella che chiamiamo guerra totale, una guerra che non aveva coinvolto solo i militari ma anche e soprattutto i civili. Lo sforzo di assistenza alle varie categorie di vittime della guerra si inquadra in un’Italia in ginocchio, in cui si pativano la fame, la disoccupazione e le malattie».

In che modo Lussu affronta l'impegno?

«La sua prima preoccupazione, da ex-combattente e protagonista dell’antifascismo, è evitare, tramite l’azione assistenziale, che si ripetesse quello che era successo dopo la prima guerra mondiale. I reduci dovevano essere reinseriti nella società, attraverso il lavoro, per scongiurare che diventassero i protagonisti di movimenti nazionalistici e anche per convogliare l’energia della lotta di liberazione in partecipazione politica per il rinnovamento democratico del Paese. La difficoltà principale che riscontrò fu la burocrazia. Lussu intendeva fare del suo Ministero un attore del rinnovamento dello Stato e andò a cercare i funzionari tra i ranghi dell’antifascismo, fuori dalla burocrazia tradizionale. Il dicastero rimase però provvisorio, continuamente all’inseguimento dell’emergenza, e divenne presto conosciuto per le sue inefficienze».

Quale rilevanza ha il periodo alla guida del Ministero dell'assistenza post-bellica nella più ampia esperienza umana e politica del leader sardo?

«Il periodo rappresenta l’unico incarico operativo di Emilio Lussu, che successivamente fu soltanto ministro senza portafoglio e poi parlamentare. In questa fase dà una forma concreta alla sua esperienza di vita precedente e alla visione politica che aveva maturato negli anni del primo dopoguerra e poi dell’esilio. Prova a tradurre in concrete politiche pubbliche la sua insistenza per le forme di aggregazione solidaristica dal basso, l’idea che il reduce potesse essere un motore di trasformazione del Paese, o ancora la lettura del fascismo non come parentesi ma come autobiografia della nazione, la necessità di un secondo risorgimento. Ne uscì scornato dalle difficoltà a cambiare l’amministrazione dello Stato, dai problemi riscontrati nella gestione dell’emergenza e dalla crisi interna allo stesso Partito d’Azione».

