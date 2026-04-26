l’ussana vola: poker all’elmas 

Grande spettacolo nel derby playoff tra San Sebastiano Ussana e Elmas, con i padroni di casa che si impongono 4-1 al termine di una gara d’andata intensa e combattuta.

La gara

L’avvio è subito ad alta intensità, con entrambe le squadre aggressive e determinate in una partita molto fisica. A sbloccare il match è l’Ussana al 6’ con Atzeni che trova un gran gol al volo. L’Elmas reagisce e al 14’ pareggia con De Oliveira, il più rapido ad avventarsi sulla palla servita da Monti.

Il nuovo equilibrio dura poco: al 17’ Monetto riporta avanti i padroni di casa. Il primo tempo scorre sul filo dell’equilibrio e dell’agonismo, tutt’e due le formazioni arrivano al quinto fallo senza però concedere tiri liberi. Si va al riposo sul 2-1.

Secondo tempo

Nella ripresa il ritmo resta alto ma per diversi minuti nessuno riesce a trovare il guizzo decisivo. La svolta arriva al 12’, quando Curreli finalizza una ripartenza e firma il 3-1. L’Elmas prova a restare in partita ma l’espulsione di Monti complica i piani, costringendo i suoi a giocare in inferiorità numerica nel momento più delicato del match. Nel finale l’Ussana chiude i conti: a un minuto dalla sirena il capitano Deiana trova il gol del 4-1 con una conclusione precisa sotto l’incrocio.

Il ritorno è in programma tra una settimana sul campo dell’Elmas: i giochi per il passaggio del turno sono ancora aperti.

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