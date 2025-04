L’Ussana cambia: via Calabretta 

Marco Calabretta non è più l’allenatore della San Sebastiano Ussana. A meno di due settimane dall’andata dei playout per restare in B arriva a sorpresa l’annuncio della società. Il tecnico chiude anticipatamente la sua esperienza su quella panchina dopo cinque anni e la vittoria di un campionato di C1 e di una Coppa Italia regionale. «Ringrazio la San Sebastiano Ussana per avermi accolto e dato la possibilità di fare parte di questo progetto», il commento del tecnico, «alle volte per variare l’inerzia di un percorso bisogna cambiare qualcosa, serve una scossa. Lascio consapevole di aver dato sempre il massimo». Poi manda un messaggio ai tifosi: «State vicini ai ragazzi, ora più che mai hanno bisogno di voi». Senza Calabretta l’Ussana proverà a raggiungere la salvezza attraverso gli spareggi: sabato 26 aprile l’andata del playout contro il Club Sport Roma.

Partirà invece il 25 aprile il Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Emilia-Romagna. La Sardegna è pronta a sfidare con le sue quattro rappresentative - Under 15, Under 17, Under 19 e femminile - le selezioni di Lombardia, Basilicata e Lazio in tre giornate valide per la fase a gironi. Dal 29 aprile parte la fase a eliminazione diretta. Il sogno per i talenti sardi è tornare a casa da campioni d’Italia.

