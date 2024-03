l’usinese soffre col posada ma conquista i tre punti 

Usinese 1

Posada 0

Usinese (4-4-2) : Tanca, Saba, Spanu, Daga, Sanna, Gutierrez, Cavaglieri (20’ st Tedde), Foddai (33’ st Luiu), Delrio (39’ st Delrio), F. Mura (15’ st Porcu), Ferranda (4’ st Capra). In panchina Caboni, A. Mura, Nieddu, Luiu, Oggiano, Panzali. Allenatore Robbi.

Posada (4-3-3) : Mora, Vardeu, Satta, Deledda (34’ st Bono), Campana, F. Murgia, Zilli, Cricchio, Marongiu, Sulas (5’ st Ferrante), M. Murgia. In panchina Pintus, Ventroni, Duarte, L Deledda, Chiesa, A. Deledda, Pani. Allenatore Farina.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : pt 19’ F. Mura.

Note : espulso Mora; ammoniti Deledda, Vardeu, Gutierrez.



Usini. Non con qualche sofferenza, l’Usinese ha la meglio sul Posada. Al Peppino Sau i padroni di casa partono forte, pressano alti e al 3’, su cross di Spanu, Sanna calcia alto. Pochi minuti dopo solo il palo, colpito da Fabrizio Murgia, evita la capitolazione dell’Usinese che però al 19’ segna con Fabio Mura. Al 30’ tiro di Foddai, Mora si rifugia in angolo. Dal 20’ al 23’ della ripresa la squadra di Farina prova a rendersi pericolosa senza impensierire la difesa. Poi negli ultimi 10’ prende il sopravvento a centrocampo. Nonostante ciò, e con l’uomo in meno visto l’infortunio di Tedde con Robbi che aveva effettuato tutti i cambi, i padroni di casa conquistano i tre punti. Per il Posada espulso il portiere Mora (proteste).

