L’Usinese scaccia la crisi, il Taloro Gavoi resta a secco 

USINESE 3

TALORO Gavoi 0

Usinese (4-4-2) : G. Canu, Pireddu, Giachero (29’ st L. Fiorelli), Jurado, Saccu, Langasco (36’ st Sechi), Mereu (29’ st Bianco), N. Sanna (7’ pt A. Scanu), D’Andrea, Irde (40’ st M. Sanna), Britos. In panchina Piga, A. Fiorelli, Ruiu, Sabino. Allenatore Scotto.

Taloro Gavoi (4-2-3-1) : Coscione, Serra (15’ st Mameli), Bilea, Lapia, Cogotti, Lusa, Delussu, M. Scanu (12’ st Argiolas), Cadau, Littarru, Rodrigues (12’ st Zappino). In panchina Columbu, Dessolis, Castro, Quartu, Saba, Filia. Allenatore Piras.

Arbitro : Fundarotto di Trapani.

Reti : nel primo tempo, 18’ A. Scanu, 26’ Irde, 35’ Britos.

Note : ammoniti Jurado, Litarru, Lapia, Cadau, Zappino, Argiolas.

USINI. Che Usinese al Peppino Sau! Si parlava di crisi, dopo tre sconfitte di fila e invece, con una manata, allontana le nuvole di pioggia. Il Taloro accusa il colpo dopo la prima rete subita e non riesce a ridestarsi per dare una sterzata all’incontro. I primi 10’ di studio tra le due squadre, vengono rotti dalla volée fuori misura di D’Andrea (15’) che segna l’inizio di una nuova gara in cui l’Usinese sferra tre ganci, ogni dieci minuti: al 18’ passa in vantaggio con Alessandro Scanu che insacca in buca, un appoggiato di Britos. Il raddoppio, da stropicciarsi gli occhi, parte da un lancio col joystick di Mereu per Irde che controlla, si accentra e sferra un fendente sotto l’incrocio. Sempre dai piedi di Mereu, arriva l’assist su punizione per il gol di Britos del 3-0. Gli ospiti pungono, su calcio piazzato, con Cadau (27’) e Littarru (85’). In pieno recupero, la traversa nega il gol della bandiera a Cogotti.

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