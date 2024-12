L’Usinese perde l’attimo: ko a Bono, niente primato 

Atletico Bono 2

Usinese 0

Atletico Bono (4-4-2) : Pedalacq, Pireddu, Piu, Rossi, Virdis, Guglielmone, Molozzu, Seillan, Gavim (41’ st Meloni), Matassa (49’ st Caval), Montserrat (49’ st Tilocca). In panchina Lessi, Usai, Pala, Caval, Tanda. Allenatore Celestino Ciarolu.

Usinese (4-4-2) : Canalis, M. Saba (25’ st Mudadu), Spanu (16’ st Zinelle), Sanna, Manca, Saccu, Lubrano (36’ st Nieddu), Tedde, Chelo, Caggiari (14’ st Lobino), D. Saba. In panchina Baldazzi, Sechi, Sanna, Daga. Allenatore Giampiero Loriga.

Arbitro : Nicolò D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 3’ Molozzu, 48’ Gavim.

Note : ammoniti Guglielmone, Sanna, Chelo, Saba, Zinelle.

Bono. Primo successo per l’Atletico Bono targato Celestino Ciarolu. La compagine biancorossa piega l’Usinese, scivolata in terza posizione (scavalcato dal Bonorva), e si riavvicina di prepotenza alla zona playoff.

Tre punti meritati per i padroni di casa, scesi in campo con gran determinazione e che dopo appena 3’ rompono l’equilibrio con un gol di Molozzu su assist di Pireddu. In pieno recupero il raddoppio firmato da Gavim.

Nella ripresa al 23’ gran conclusione di Virdis da fuori area indirizzata sotto la traversa, Canalis alza la palla sopra la traversa. Ottimo l’arbitraggio di D’Elia della sezione di Cagliari.

