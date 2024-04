L’Usinese non dà scampo allo Stintino e resta in scia 

Usinese 3

Stintino 0

Usinese (4-4-2) : Zaccheddu, M. Saba, Spanu, Daga (44' st Derosas), Luiu, Saccu, M. Porcu (40' st Solinas), N. Sanna, O. Foddai (33' st Mura), Ferranda (26' st Tedde), D. Saba. In panchina Mura, Capra, Nieddu, Camboni, D. Oggiano. Allenatore Ravot.

Stintino (4-4-2) : Canalis, M. Sanna, R. Oggiano, Camara (47' st Bulnes), Manca, G. Foddai (40' st Lobino), F. Porcu (46' st Piga), Cardone, D'Amico (28' st Ruju), Gueli, Doukar (44' st A. Ruiu). In panchina Sircana, Rosas, Piana, Lobino, Campus. Allenatore Loriga.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 43' O. Foddai; nel secondo tempo 20' D. Saba, 32' N. Sanna.

Note : ammonito Oscar Foddai (Usinese).

Usini . Al Sau, l'Usinese batte lo Stintino e resta in scia a Nuorese e Alghero. Inizia bene lo Stintino che impone un leggero predominio. L'Usinese prova di rimessa, con Oscar Foddai e Domenico Saba, ma senza fortuna. Al 20' Michele Saba si invola sulla fascia, crossa e Manca riesce a rinviare. Al 43' la sblocca l'Usinese: corta respinta di Canalis sulla quale di avventa Oscar Foddai che non perdona. Il secondo gol dei padroni di casa arriva al 20' della ripresa: Spanu pennella per Domenico Saba che di testa batte Canalis. Poco dopo Stintino pericoloso: tiro di Doukar, traversa piena. Al 31' cross di Tedde per Nicola Sanna che beffa Canalis. Al 39' Zaccheddu si oppone a Ruju.

RIPRODUZIONE RISERVATA