L’Usinese ne fa cinque  

ABBASANTA 2

USINESE 5

Abbasanta (4-3-3) : Mele, S. Salaris, Murru, M. Salaris, Loi, Leone, Cariga (10' st Medde), Usai, Corda, Schirra (32' st Basciu), N. Marras (32' st Cherchi). In panchina Jaiteh, Musanti, Marcis, Fadda, Bachis, Cabiddu. All. Mura.

Usinese (4-3-3) : Tanca, Saccu, Spanu, Sanna, M. Saba, Gutierrez (42' st Chighine), A. Mura (17' st S. Marras), Tedde, Foddai (25' st Serra), Delrio (38' st Ferranda), D. Saba (42' st F. Mura). In panchina Caboni, Luiu, Virdis, Panzali. All. Robbi.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 10' e 40’ D. Saba, 13' e 43’ st Leone, 28' e 22’ st Foddai, 41' st Serra.

Note : recupero 1' pt. Ammoniti: Cariga, S. Marras. Angolo 2-2.

Abbasanta. Un’Abbasanta in forte emergenza per i numerosi infortunati e uno squalificato si arrende all'Usinese: 2-5 il finale.

Il risultato si sblocca dopo appena 10' con un tiro di Domenico Saba dal limite dell'area, Mele tocca ma non riesce ad evitare il gol. Dopo soli tre minuti Leone pareggia i conti con un colpo di testa su angolo di Matteo Salaris. L’1-1 dura appena un quarto d’ ora: Foddai lanciato in profondità supera Mele in uscita e da pochi passi appoggia in rete. Gli ospiti chiudono il primo tempo con la terza rete: Saba da posizione defilata con un tiro di sinistro sul secondo palo supera Mele.

Nella ripresa all'8' bel tiro di Sanna da fuori, la palla colpisce il palo esterno. Al 22' la difesa incespica su una rimessa dal fondo e regala la palla a Foddai che sigla il quarto gol. Dopo 7' Sanna ancora pericoloso dalla distanza, la palla esce di poco. Al 37' Saba va via sulla destra, serve Serra che colpisce il palo. A 4' dalla fine una dormita su una rimessa laterale provoca il quinto gol ospite con Serra che segna da distanza ravvicinata. Leone in chiusura accorcia il divario siglando la sua doppietta personale.

