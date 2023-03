l’Usinese inciampa con il Coghinas 

Usinese (4-4-2) : Tanca, Saccu, Spanu (17’ st Matteo Sanna), Daga (1’ st Pintus), Luiu, Gutierrez, Michele Saba, Del Rio (17’ st Piredda), Oggiano, D’Andrea, Domenico Saba. In panchina Guerra, Nicola Sanna, Deriu, Panzali, Zulberti, Pintus, Marras, Piredda. Allenatore Rassu.

Coghinas (4-4-2) : Frau, Carrucciu, Cacace, Pitruzzello (13’ st Manconi), Fabio Ruiu (33’ st Alessandro Ruiu), Sassu, Serra, Mulas (47’ st Kabalo), Ferreira, Scannicchio (27’ st Bazzoni), Silvetti In panchina Piga, Cau, Sechi, Tunzele, Sotgia. Allenatore Spano.

Coghinas 2

Usinese 1

Arbitro : Cappai di Cagliari.

Reti: 27’ pt (r) e 32’ st Ferreira, 34’ st Oggiano.

Note : ammoniti Fabio Ruiu, Serra, Gutierrez.

Santa Maria Coghinas. Con una gara tutta grinta e cuore la squadra di Nicola Spano porta a casa la seconda vittoria consecutiva contro l’Usinese, seconda forza del campionato.

Al 27’ va padroni di casa in vantaggio per il rigore di Ferreira. Nella ripresa il raddoppio al termine di uno scambio Ferreira-Manconi con il primo che a porta sguarnita segna la sua doppietta personale. Al 33’ accorcia le distanze per l’Usinese Oggiano da distanza ravvicinata.

