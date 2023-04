L’Usinese frena il Luogosanto  

Luogosanto 2

Usinese 2

Luogosanto (4-3-3) : Truddaiu, Malu (1’ st Asara), Mendez (29’ st Frasconi), Pilo, Melgari (4’ st Madeddu), Bassu (46’ Bua), Lollia, P. Deriu, Cosseddu, Degortes, Pisano (16’ st Donati). In panchina Guerrieri, Fossati, Nieddu, Sechi. Allenatore Bagatti.

Usinese (4-2-4) : Guerra, M. Sanna (25’ Delrio), Spanu, Daga, Luiu, Gutierrez, M. Saba, N. Sanna, D’Andrea (13’ S. Deriu; 28’ st Marras), Pintus (13’ Oggiano), D. Saba. In panchina Giordo, Panzali, Mura, Delrio, Poddighe, Piredda, Marras. Allenatore Rassu.

Arbitro : Fonnesu di Nuoro.

Reti : 33’ pt P. Deriu, 1’ st N. Sanna, 18’ st Cosseddu, 41’ st Gutierrez.

Note : ammoniti Melgari, Bua, Luiu, N. Sanna. Recupero 2’ e 5’.

Luogosanto. Finisce con un punto a testa la sfida del Luigi Lacu tra Luogosanto e Usinese. Al 20’ la formazione di Bagatti va vicina al vantaggio con un gran tiro di Cosseddu che finisce di poco alto sopra la traversa. Al 22’ incursione di D’Andrea che riesce a mettere il pallone in area, ma i difensori galluresi si salvano in calcio d’angolo. Degortes. Al 23’, allunga di testa per Pisanu contrastato da un difensore, il pallone finisce sulle mani di Guerra. Il Luogosanto passa in vantaggio al 33’: prolungata azione di Melgari che crossa in area, la palla arriva a Degortes che calcia in porta, parata di Guerra, Pierluigi Deriu arriva per primo e non perdona.

Al 1’ del secondo tempo l’Usinese pareggia: Nicola Sanna sfrutta nel migliore dei modi un calcio d’angolo battuto da D’Andrea, con la difesa locale immobile. I galluresi si riportano in vantaggio al 18’: volata di Donati che riesce a servire Cosseddu, Guerra battuto per la seconda volta. Al 33’ Guerra evita la capitolazione dei suoi compiendo un vero miracolo su Donati. Il pareggio degli ospiti arriva al 41’, con Gutierrez.

