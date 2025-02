L’Usinese è prima da sola 

Siniscola 2

Usinese 3

Siniscola (4-3-3) : Coppetti, Contu (23’ st Bomboi), Hanon, Talamona, Siotto (45’ st Mele), Saporito, Ruiz, Santa Cruz, Chat, Rosa, Samb (30’ st Todde). In panchina Sannia, Mascia, Serra, Abdelkhalki, Asole. Allenatore Matzuzi.

Usinese (3-5-2) : Rais, M. Saba, Spanu (17’ st Zinellu), Daga, Manca, Saccu (34’ st Porcu), Caggiari (7’ st Sanna), Tedde, Chelo (1’ st Mudadu), Mura (23’ st Lubrano), D. Saba. In panchina Baldazzi, Nieddu, Lobino, D’Andrea, Porcu. Allenatore Loriga.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : pt 24’ Samb, 40’ Manca; st 11’ Ruiz, 32’ Sanna, 46’ Saba.

Note : ammoniti Ruiz, Tedde, Siotto, Mudadu, Rosa; angoli 3-7; recupero 0’ pt-7’ st.

SINISCOLA. Non è bastata una prestazione di spessore al Siniscola per frenare la cavalcata della capolista Usinese, ora prima da sola. I rossoblù di Loriga si impongono in rimonta per 3 a 2 nonostante siano stati costretti a inseguire già dalla metà del primo tempo e sfruttano a dovere la sconfitta esterna del Buddusò, fermato dal Castelsardo, confermandosi al comando ma da ieri in solitaria con un vantaggio di 3 punti sul secondo posto.

Clima cupo

Clima tutt’altro che disteso negli spogliatoi dei baroniesi, alla quarta sconfitta consecutiva e con una classifica che continua a essere sempre più deficitaria. Il gruppo siniscolese ha comunque dimostrato carattere, reagendo anche al gol del momentaneo 1-1.

La gara

Sono i padroni di casa a passare a condurre con Samb (24’). A 5’ dall’intervallo l’Usinese trova il pari con Manca. Il Siniscola è vivo e al 56’ trova il secondo vantaggio: Santa Cruz disegna una traiettoria insidiosa, Ruiz svetta e batte l’incolpevole Rais. Gli ospiti continuano a premere e alla mezz’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo ecco il gol del nuovo pari: questa volta è il subentrato Sanna a riequilibrare il risultato con una incornata vincente. Nel finale ci pensa Saba a insaccare il gol della vittoria sfruttando a dovere l’unica sbavatura della gara di Coppetti: l’attaccante prende il tempo all’estremo difensore locale e deposita a porta vuota il gol del definitivo 3 a 2.

RIPRODUZIONE RISERVATA