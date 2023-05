L’Usinese doma l’Arborea grazie a Saba e Oggiano 

Usinese 3

Arborea 2

Usinese (4-4-2) : Tanca; Saccu, Daga, Gutierrez, Spanu; N. Sanna (28’ st M. Sanna), Luiu, Pintus, M.Saba (42’ st Oggiano); D. Saba, D’Andrea. In panchina Guerra, Piredda, Panzali, Deriu, Marras, Delrio, Poddighe. Allenatore Rassu.

Arborea (4-4-2) : Cabasino; Mascia, Cicu, Cordoba, Pomares; Fadda (10’ st Serralvo), Cerniello, La Torre, Erbi (44’ st Gordillo) P. Atzeni, M. Atzeni. In panchina Petuccio, Camedda, Monfrecola, Obinu, Sanna, Dessì, Panetto. Allenatore Perra.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 7’ Paolo Atzeni, 28’ Domenico Saba; st 5’ Domenico Saba, 23’ Alejandro Serralvo, 45’ Riccardo Oggiano.

Note : ammoniti Erbi, Gutierrez, Oggiano. Spettatori 1200.

Pozzomaggiore. Primo maggio Festa dei lavoratori ma anche del calcio, con l’Usinese che sconfigge 3-2 l’Arborea nella finale di Coppa Italia di Promozione. Decide allo scadere Riccardo Oggiano. Partita bellissima, corretta in campo e fuori, giocata davanti a un numeroso pubblico. Arborea avanti al 7’ col diagonale di Paolo Atzeni. L’Usinese pareggia (28’) col suo bomber Domenico Saba (migliore in campo), che nella ripresa raddoppia per i rossoblù scartando anche il portiere. Partita dai ritmi elevati. L’Arborea pareggia con un colpo di testa di Serralvo. A supplementari vicini, la rete decisiva: cross di Saba, di testa insacca il neo entrato Oggiano. Per l’Usinese è l’apoteosi. (arg. tel.)

