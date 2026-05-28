L’uscente e l’ex: una sfida tra sindaci 

A Laconi, paese del cavallo del Sarcidano, nonché luogo di culto di Sant'Ignazio, i cittadini il 7 e l'8 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. La sfida è a due: da una parte c'è Paolo Pisu, 78 anni, che ha amministrato il paese dal 1995 al 2005 e dal 2010 al 2015, e dall’altra il sindaco uscente Salvatore Argiolas, 51 anni, agente di polizia penitenziaria.

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Argiolas guida la lista civica “Laconi nel cuore. Salvatore Argiolas sindaco”: «Non temo nessuno, i cittadini sanno bene cosa ho realizzato in questi ultimi anni. Ho deciso di riprovarci perché vorrei continuare i progetti avviati: il paese non deve e può tornare indietro di 30 anni». Chiare le priorità. «Vorrei portare avanti la sistemazione del centro storico. L’obiettivo è acquisire alcune aree per la realizzazione di parcheggi e creare spazi sociali. Abbiamo già firmato l'accordo con la Regione per ottenere le risorse. E poi, sarà mia cura impegnarmi per ampliare il cimitero: gli spazi stanno finendo». Argiolas promette di promuovere l’offerta turistica grazie alle strutture che il Comune ha recentemente acquisito: il giardino di Aymerich, Casa Sulis e Casa Meloni. «Non trascurerò i servizi sanitari all'interno della Casa della salute. Da pochi giorni abbiamo l’infermiere, ma aspettiamo anche altre figure come il cardiologo e il dietologo».

Il ritorno

Paolo Pisu, ex consigliere regionale e tra i fondatori del Parco Geominerario, è sostenuto dalla lista civica “Laconi Futura”: «Scendo in campo nuovamente perché me lo hanno chiesto in tanti, in moltissimi vogliono che l’amministrazione sia più vicina e coinvolga i cittadini. Come un tempo». Pisu è un fiume in piena quando si parla di progetti: «Ho in mente tante cose, ma la prima iniziativa che porterò avanti se eletto sarà convocare un’assemblea pubblica per capire quali sono le criticità da risolvere subito. Poi ascolterò i giovani, gli operatori dei vari settori, come anche i residenti delle borgate che si sentono soli». Pisu punta a mettere in rete gli operatori economici per offrire ai turisti un pacchetto completo. «Chi viene a Laconi per ammirare il museo deve anche fermarsi per gustare le eccellenze culinarie - dice - Inoltre, farò di tutto per rimettere in piedi i comitati, le commissioni per categorie e la Consulta giovani. Ma anche per informare i cittadini con un giornalino del Comune. I cittadini devono essere informati».

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