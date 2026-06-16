L’Uruguay si salva: Arabia Saudita ripresa nel finale 

Arabia Saudita 1

Uruguay 1

Arabia Saudita (4-4-2) : Al-Owais; Abdulhamid (47’ st Lajami), Al-Amir, Al-Tambakti, Al-Harbi (47’ st Al-Hamdan); Al-Shamat (36’ st Boushal), Kanno, Al-Khai-

bari, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan (47’ st Al-Hejji), Al-Juwayr (18’ st N. Al-Dawsari). Ct Donis.

Uruguay (4-2-3-1) : Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña (1’ st J. Sanabria); Ugarte (27’ st De la Cruz), Bentancur; Valverde, Viñas (45’ st Aguirre), Maxi Araújo (36’ st Rodríguez), Núñez (1’ st Canobbio). Ct Bielsa.

Arbitro : Mariani (Italia).

Reti : nel primo tempo 41’ Al-Amri, nella ripresa 35’ Maxi Araújo.

Miami . Il Gruppo H continua a non avere padroni. Dopo lo 0-0 a sorpresa della Spagna contro Capo Verde, si annullano anche Arabia Saudita e Uruguay: finisce 1-1, con la Celeste che evita la sconfitta solo nel finale.Impacciato, svogliato e sorpreso dal gol del difensore Al-Amri (tap-in su errore del 40enne ex Lazio Muslera, preferito in porta a Rochet) sul finire del primo tempo, l’Uruguay di Marcelo Bielsa (che ha fatto parlare di sé per la foto ufficiale dove guarda per terra) ha spinto tantissimo nella ripresa ed è stato premiato da Maxi Araújo (35’). L’esterno dello Sporting ha ribadito in rete un colpo di testa di Viñas respinto da Al-Owais, il portiere arabo autore di una serie di parate eccezionali. Su tutte quella al 93’, su gran tiro di Valverde. All’ora di gioco, Ugarte ha anche colpito un palo.

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