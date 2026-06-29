L’Uruguay guida le big deluse 

Con 32 squadre su 48 che hanno ottenuto il pass per la fase a eliminazione diretta, non aver passato i gironi del Mondiale è stata (quasi) un’impresa al contrario. E, così, oltre alle polemiche, chi c’è “riuscito” ora deve fare i conti anche con dimissioni ed esoneri di presidenti delle federazioni e commissari tecnici.

Le due eliminate più prestigiose sono Turchia e Uruguay. Vincenzo Montella ha detto di voler proseguire perché crede nel progetto, Marcelo Bielsa ha polemizzato più volte e fatto autocritica: «Qui non ho lasciato nulla», ha dichiarato.

Si cambia

È invece già segnato il destino dei ct di Corea del Sud, Repubblica Ceca (esonerato Miroslav Koubek) e Scozia. In particolare, sono state le critiche di uno sconcertato Capo di Stato, il presidente Lee Jae-myung, uno dei principali motivi alla base delle dimissioni di Hong Myung-bo. «Mi scuso con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade tutta su di me», il rammarico dell’allenatore coreano.

Dimissioni anche per il ct scozzese Steve Clarke, che dovrebbe essere sostituito dall’allenatore dell’Everton, David Moyes. Questioni di campo, e sì che in tutta la Scozia lo scorso 15 giugno era stata festa nazionale per celebrare il ritorno a un Mondiale come non accadeva dal 1998.

L’addio

In un Mondiale mai così geo-politico, sta facendo molto rumore anche il passo indietro del presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita, Yasser Al-Misehal. Numero 1 per 7 anni, Al-Misehal ha svolto un ruolo chiave nella candidatura che ha garantito all’Arabia Saudita l’organizzazione della Coppa del Mondo 2034. Con soli 2 punti, la nazionale araba ha chiuso ultima il Gruppo H, dietro a Spagna (7 punti), Capo Verde (3) e Uruguay (2, ma miglior differenza reti).

In particolare, l’Arabia Saudita, dopo aver pareggiato 1-1 con l’Urugay e perso 4-0 con la Spagna, ha sprecato l’occasione di poter passare il turno pareggiando 0-0 con Capo Verde. «Il mancato passaggio del turno della nazionale ai Mondiali», ha scritto Al-Misehal su X, «è ben lontano dalle nostre ambizioni e me ne assumo la piena responsabilità. Chiedo scusa a tutti coloro che speravano di vedere la nostra squadra in una posizione migliore». Anche in vista dei Mondiali 2034, l’Arabia Saudita ha investito quasi 2 miliardi di dollari nel calcio in 3 anni, portando tanti campioni (su tutti Cristiano Ronaldo e Neymar) nella Saudi Pro League.

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