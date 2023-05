L’urologo non arriva più a casa 

«L’Adi non garantisce più l’assistenza domiciliare mensile degli urologi e ora per poter cambiare il catetere di mio padre saremo costretti a dei viaggi nel reparto di Urologia al Sirai di Carbonia».

A denunciare la vicenda è Francesco Stocchino, figlio di Gian Franco, un 69enne affetto da importanti patologie e che necessita della figura di un professionista per la sostituzione mensile del catetere: «Ma come il nostro caso, in tutto il territorio di competenza della Asl Sulcis ce ne sono almeno altri dieci - continua - e si tratta di una situazione decisamente grave e che mette a rischio l’incolumità della salute dei nostri cari e grava sulle spese della famiglia in funzioni dei costi per il trasporto in ambulanza». Tutto nasce dal trasferimento di alcuni urologi dalla Asl Sulcis ad altre aziende, una dinamica che come per altri reparti, ha condotto ad un ridimensionamento dell’organico che si ripercuote sui servizi offerti all’utenza: «L’operazione per la rimozione del catetere in certi casi specifici, non può essere effettuata da del personale qualsiasi. - spiega Stocchino - Lo scorso mese ha provato la sostituzione un chirurgo messo a disposizione della stessa Adi, ma non è riuscito nell’operazione e ci ha fornito un’impegnativa nella quale constatava il fallimento del tentativo e richiedeva una valutazione urologica. Non è ammissibile pensare di poter condannare mio padre a trasferte mensili con il suo stato di salute precario, passare prima dal Pronto soccorso e poi fare tutta la trafila per poter essere visitato. Ci è stato levato un servizio indispensabile e sono stati lasciati andare via degli urologi senza prima aver programmato una loro sostituzione» .

Sull’argomento la Asl Sulcis comunica: «Stante la riduzione del numero di urologi, per non creare disagi ai pazienti in Adi è stato creato un percorso preferenziale: con un’impegnativa del medico curante possono rivolgersi al medico del servizio Adi, il quale valuterà le eventuali criticità oppure si può chiamare il numero 0781.6683367 per prendere un appuntamento, che verrà fissato nell’immediato». Quindi nessun passaggio prima dal Pronto soccorso, ma per Francesco Stocchino, questo non risolve il problema: «Si è accorciata la prassi per la visita, ma rimane la criticità di dover sottoporre delle persone fragili, a degli spostamenti che possono minare l’incolumità di uno stato fisico già compromesso». (ad. s.)

