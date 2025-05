L’urlo strozzato in gola 

La “papera” di Pepe Reina e, soprattutto, la sconfitta smorzano inevitabilmente l’entusiasmo. Il gol, però, resta, eccome. È il primo in Serie A e non si scorda mai. Michel Adopo è stato così uno dei pochi rossoblù, sabato pomeriggio, a lasciare lo stadio “Sinigaglia” con qualcosa di positivo dentro la valigia. Quel diagonale improvviso ha sorpreso il portiere spagnolo e illuso il Cagliari che ha poi subito, però, il ritorno in pompa magna del Como. Il centrocampista francese (di madre ivoriana e padre senegalese) si è comunque portato a casa i complimenti dei compagni e la stima del presidente Giulini e del ds Bonato che proprio in questi giorni stanno valutando se riscattarlo dall’Atalanta a fine stagione. Il prezzo del cartellino, già fissato dai due club la scorsa estate nel momento in cui è stato stipulato il prestito, è di 4 milioni e la tendenza sembra essere proprio quella di esercitare l’opzione. Non prima, però, di aver archiviato una volta per tutte il discorso salvezza.

La svolta

La rete segnata l’altro ieri è giusto la ciliegina sulla torta. Adopo ha convinto su tutti i fronti nel Cagliari conquistando in primis l’allenatore Nicola che, una volta pesate sul campo le potenzialità, lo ha messo al centro del progetto e non lo ha più tolto. Ha giocato 33 partite su 36 di cui 25 dal primo minuto. Indubbiamente la stagione della svolta per il 24enne rossoblù che nell’Isola ha trovato una fiducia incondizionata, e di conseguenza quella continuità che non aveva avuto né a Torino né a Bergamo. Centrocampista più di quantità che di qualità, si è rivelato il partner ideale di Makoumbou col quale il feeling è stato immediato anche fuori dal campo. «Tra francesi ci si capisce al volo», la battuta con la quale aveva ammesso lui stesso l’affinità tecnico-tattica con l’ex Maribor. Come se i due si compensassero e dove non ci arriva uno, ci pensa l’altro. Anche se l’alternanza nel cuore del campo e i continui cambi di modulo hanno spesso scorporato la coppia nel corso della stagione.

Ragazzo introverso, umile, solidale e sempre proiettato al sacrificio. Anche per questo i compagni stravedono per lui e lo vorrebbero sempre al proprio fianco (o meglio ancora, alle proprie spalle). Nicola lo conosce dai tempi della Primavera granata, se lo tiene stretto e ci punta forte anche in questi 180 minuti finali da brividi.

RIPRODUZIONE RISERVATA