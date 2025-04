Il Cagliari conquista tre punti pesantissimi nella corsa-salvezza. I rossoblù, dopo un avvio prudente, prendono in mano la gara e vanno in vantaggio con l’uomo-simbolo degli ultimi anni, Leonardo Pavoletti. Secondo tempo in controllo, con ordine e lucidità, sino al guizzo finale, in pieno recupero, di Deiola, con la fascia da capitano per l’uscita di Pavoloso. Il Cagliari scavalca Verona e Parma ed è a +8 sul terzultimo posto.