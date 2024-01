L’urlo di Hezbollah «Pronti alla guerra contro Israele» 

Tel Aviv. Al premier israeliano Benjamin Netanyahu che assicura di non avere alcuna intenzione di fermare l’offensiva nella Striscia di Gaza, l’Iran e i suoi alleati rispondono di essere «pronti a un conflitto armato protratto nel tempo», di certo ben oltre gli attuali 100 giorni, e che già coinvolge tutto il Medio Oriente. Parole ribadite dal leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, stretto alleato dell’Iran e che dall’8 ottobre guida dal sud del Libano i suoi combattenti in una guerra di logoramento contro l’esercito israeliano schierato in Alta Galilea. Rivolgendosi agli Stati Uniti, Nasrallah ha ribadito che fino a quando continueranno le operazioni militari israeliane sulla Striscia, le forze filo-iraniane in Yemen, Libano, Siria e Iraq proseguiranno i loro attacchi. «Siamo pronti alla guerra da 99 giorni», ha assicurato.

Mentre l'Egitto e la Cina chiedono il cessate il fuoco a Gaza, il presidente iraniano Ebrahim Raisi è intervenuto in un evento in sostegno delle azioni di Hamas e ha affermato che l'Iran ha reso la questione palestinese «la più importante del mondo islamico», che la Repubblica islamica guida la resistenza contro il nemico israeliano tanto che «i palestinesi, di loro iniziativa, hanno trasformato la guerra con le pietre in una guerra con missili e droni». Raisi ha poi evocato quel processo di normalizzazione tra Israele e Paesi arabi del Golfo, in primis l'Arabia Saudita, che è stato interrotto proprio dagli attacchi di Hamas il 7 ottobre scorso.

«Coloro che cercano di normalizzare le relazioni con il regime sionista - ha detto il leader iraniano - dovrebbero sapere che ciò non crea sicurezza né per i Paesi della regione, né per Israele». Sui cento giorni di guerra da ottobre a oggi, Raisi ha affermato che, «la resistenza contro Israele nelle guerre di 2 giorni, 22 giorni, 33 giorni e 100 giorni ha funzionato... la Palestina è vittoriosa e il regime sionista e i suoi sostenitori sono stati sconfitti». E ha aggiunto che, «l'ideologia della resistenza in Libano, Palestina, Siria, Iraq e Yemen è stata quella di opporsi all'oppressione e all'aggressione», sottolineando che «l'Iran continuerà ad offrire sostegno alla Palestina e ai gruppi di resistenza nella regione».

Sulla crisi del Mar Rosso, il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, ha definito «una idiozia americana e britannica» i ripetuti bombardamenti di Washington e Londra contro postazioni dell'esercito yemenita filo-iraniano, rappresentato dal movimento armato degli Houthi. «Come si può pensare che con questi attacchi gli yemeniti cessino di colpire le navi cargo israeliane o legate a Israele?», ha domandato Nasrallah in maniera retorica. E sul fronte libanese con Israele, il leader degli Hezbollah ha assicurato che la guerra continuerà: «Continuiamo a combattere sul nostro fronte per evitare che Israele lanci una guerra (totale) contro il Libano. Le minacce del nemico non servono a nulla, non sono servite a nulla durante questi primi 100 giorni di guerra e non serviranno mai».

