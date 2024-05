L’urlo di gioia di Lapadula: «missione compiuta» 

Urla di gioia, Gianluca Lapadula, che col rigore del 2-0 ha messo il sigillo definitivo sulla vittoria contro il Sassuolo e, soprattutto, la salvezza del Cagliari.

Finalmente

Lapadula festeggia la terza rete stagionale e soprattutto la permanenza in Serie A: «La salvezza era l’obiettivo stagionale e l’abbiamo raggiunta. La scorsa stagione abbiamo iniziato un percorso con Ranieri per tornare in Serie A, ce l’abbiamo fatta e quest’anno abbiamo mantenuto la categoria conquistata lo scorso anno. Ci godiamo il momento. Bari e Reggio sono due momenti bellissimi che ho vissuto con questa maglia: me li tengo stretti». Lapadula ringrazia i tifosi presenti al Mapei: «È stato stimolante fin dal riscaldamento vedere una curva tutta rossoblù, ci ha trasmesso tanta energia. I nostri tifosi sono davvero di alto livello, li ringraziamo per averci sempre sostenuto durante la stagione. Sono stati fondamentali per raggiungere l’obiettivo». Ultimo pensiero per Ranieri: <È un punto di riferimento per tutti. Era molto importante, dopo il ko con la Lazio, che lui rimanesse con noi: in quel momento lì ci siamo compattati e punto dopo punto ne siamo venuti fuori. Ambiente, gruppo e società hanno fatto la differenza e sono stati gli elementi chiave per questa salvezza». (al.m.)

