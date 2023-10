L’urlo di chi rinuncia a curarsi 

L'articolo 32 della Costituzione recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività. Dobbiamo constatare che da anni tali principi non vengono applicati portando i cittadini a scendere in piazza». La dottoressa Rosa Maria Caliandro apre così ieri mattina il sit-in davanti all'ospedale San Francesco di Nuoro. Una grande folla unita per protestare contro una politica incapace di tutelare la qualità, l'accessibilità e le pari opportunità nella sanità pubblica.

Tutti uniti

La manifestazione, organizzata dal Comitato territoriale nuorese e promossa dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, ha visto la partecipazione di associazioni provenienti da tutta l'Isola, cittadini e pazienti.

Con loro anche il vicesindaco di Nuoro Fabrizio Beccu. «L'ospedale San Francesco è il riferimento principale per circa 160mila persone. Ora è in affanno - dice la dottoressa Battistina Foddai -. Nel 1993 il Servizio sanitario nazionale è stato convertito in Azienda della tutela della salute. Da allora abbiamo assistito a un depotenziamento del sistema pubblico e a un avanzamento della sanità privata foraggiata con i soldi pubblici. A Nuoro la situazione è gravissima con reparti a rischio, carenza di personale e mezzi. Siamo delusi, smarriti, amareggiati». Curarsi è sempre più caro e difficile.

Poveri e malati

Si aggiungono i costi dei viaggi, come sottolinea Renato Pischedda di Svs viaggi per la salute: «Quest'anno i migranti sanitari sardi sono stati circa 20mila e continueranno a crescere. Anche i medici scappano. Vogliamo capire le intenzioni dei politici che in trent'anni sembrano aver distrutto ciò che era fonte di orgoglio a livello mondiale: la sanità. Investire è un'utopia, il Governo continua a tagliare. La migrazione sanitaria coinvolge più di un milione di persone in Italia, 20 pazienti su 100 rinunciano alle cure». I medici non mancano solo negli ospedali, ma anche nei piccoli paesi. Ne evidenzia le criticità Michele Tatti: «In alcuni paesi ci sono stati casi in cui i sindaci non riuscivano a far seppellire i morti perché non c'erano medici che certificassero la morte. Provo inoltre sgomento nel leggere che Asl considera un grande successo l'Open day, quando per un controllo bisogna attendere 329 giorni».

Trasferta

D'accordo anche Danilo Lampis di Sardegna chiama Sardegna: «Da parte della politica manca l'ascolto. I nostri medici vanno in strutture private o in Romania. E chi resta nei nostri territori? C’è bisogno di più assunzioni a favore delle aree più disagiate. Bisogna ridurre le liste d'attesa e garantire a tutti l'accessibilità».

Giampiera Deiana, paziente parkinsoniana, dichiara: «Le liste di attesa si allungano e le banche dati non sono aggiornate. Spesso ci troviamo a dover attendere a lungo per visite urgenti, per poi spostarci e non trovare medici. Reperire un neurologo è impossibile e, quando pensavamo di averlo trovato, arrivati lì (con appuntamento) abbiamo scoperto che il medico mancava dal 2020».

