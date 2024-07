L’urlo di Caterina Murino: «Niente pale in questo mare» 

È tornata nei luoghi della sua infanzia per ribadire il suo no alla speculazione energetica. L’attrice Caterina Murino ieri sera ha lanciato un nuovo appello da Sant’Antioco, per la precisione da Torre Canai. «Questo è il mare della mia infanzia – ha detto – nessuno di noi vuole le pale eoliche in questo paradiso». In questo scorcio del golfo di Palmas insieme a sindaci e associazioni si dice favorevole alle energie rinnovabili e auspica «una transizione ecologica giusta».

I sindaci

«C'è il forte timore che la corsa alle rinnovabili sia fuori controllo - ha detto Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco - occorrono regole certe sui siti idonei e credo che questa paura sia ancora più forte per la questione off-shore, ancora più complessa, perché al momento manca ogni idea di pianificazione. Tale carenza deve essere colmata dallo Stato condividendo con le comunità locali le scelte. Siamo consapevoli della complessità del tema, ma la comunità sarda va rassicurata sulla ponderatezza delle scelte e soprattutto garantita sui reali benefici di tali scelte». Gli fa eco il collega di Carloforte che già in diverse occasioni ha illustrato il suo punto di vista. «Siamo favorevoli alla transizione energetica, ma siamo contrari alla speculazione che, a causa di una dissennata deregulation, si sta abbattendo sulla Sardegna - ha detto Stefano Rombi - sì alle energie rinnovabili come strumento fondamentale per abbandonare l'era del carbon fossile, no alla devastazione del territorio». Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni fa sapere che il consiglio comunale approverà a fine luglio un ordine del giorno «che ricalca quanto approvato negli altri Comuni».

Le associazioni

«Per poter fermare questo disastro annunciato in tutta la Sardegna e in particolare nel mare adiacente la costa Sud, è necessaria la mobilitazione di tutta la comunità - ha detto Graziano Bullegas di Italia Nostra - e in particolare di quella dell’arcipelago del Sulcis. Da anni ci opponiamo alla concessione vaste superfici marine demanial. Oggi con le osservazioni presentate al Mase, chiediamo che prima di rilasciare pareri favorevoli venga ultimata definitivamente la pianificazione degli spazi marittimi». A Sant’Antioco sono presenti anche i rappresentanti dei comitati. «Promuoviamo proposte tecniche sostenibili - ha detto Rolando Marroccu del comitato Sardegna sostenibile - eolico solo offshore oltre le 36 miglia nautiche (70km). Notevole riduzione dell’eolico a terra. Fotovoltaico senza consumo di suolo: incentivi all’autoconsumo, comunità energetiche e aree industriali. Infine aree idonee messe a bando e ricaduta socio economica per il popolo sardo tramite una nuova società energetica. Ad oggi queste proposte stanno ricevendo consenso e sarebbe auspicabile che siano valutate dai comitati, dalle associazioni e dalle amministrazioni locali della Sardegna per poi essere condivise in sede di conferenza Stato Regioni».

Isola di San Pietro

Il comitato “No speculazione energetica” di Carloforte ribadisce che si batte «per evitare che uno dei mari straordinari d’Italia, meta di riproduzione del tonno rosso, sia irrimediabilmente compromesso dal posizionamento di un'isola artificiale di 42 mega pale eoliche - ha detto Salvatore Obino - alte ciascuna come un grattacielo di 80 piani».

