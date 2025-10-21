VaiOnline
La storia.
22 ottobre 2025 alle 00:32

L’urlo dell’edicolante: «Mi hanno accerchiato, così rischio il lavoro» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli avevano già chiuso il piazzale Madre Teresa di Calcutta quattro anni fa. «Senza più il via vai generato da quei parcheggi, per rimanere in piedi mi sono indebitato». Adesso, da ieri, gli hanno “sigillato” anche viale Diaz, proprio davanti alla sua edicola. «Così mi ammazzano», dice Giuseppe Conti, 77 anni, da più di 20 edicolante in viale Diaz. «Da quando hanno chiuso anche viale Diaz non è venuto nessuno. Nessuno», sbotta.

Per avere un’idea del dramma che vive il signor Giuseppe basta la sua storia: «Prima dell’inizio dei lavori, nel 2021, lavoravo bene, senza picchi, ma comunque bene perché le persone potevano fermarsi con l’auto e le attività che si affacciano si viale Diaz generavano un transito che mi permetteva di lavorare. D’ora in poi, con viale Diaz chiuso, sarà un disastro. Ho chiesto al Comune di intervenire, spero che mi diano una mano». La richiesta è anche per un trasferimento temporaneo dell’edicola. I lavori della metropolitana in viale Diaz, dove Arst deve realizzare il collegamento dei binari con piazza Madre Teresa di Calcutta, andranno avanti fino a metà gennaio (salvo imprevisti che vanno messi nel conto). «Mi hanno accerchiato». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 