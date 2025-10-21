L’urlo dell’edicolante: «Mi hanno accerchiato, così rischio il lavoro» 

Gli avevano già chiuso il piazzale Madre Teresa di Calcutta quattro anni fa. «Senza più il via vai generato da quei parcheggi, per rimanere in piedi mi sono indebitato». Adesso, da ieri, gli hanno “sigillato” anche viale Diaz, proprio davanti alla sua edicola. «Così mi ammazzano», dice Giuseppe Conti, 77 anni, da più di 20 edicolante in viale Diaz. «Da quando hanno chiuso anche viale Diaz non è venuto nessuno. Nessuno», sbotta.

Per avere un’idea del dramma che vive il signor Giuseppe basta la sua storia: «Prima dell’inizio dei lavori, nel 2021, lavoravo bene, senza picchi, ma comunque bene perché le persone potevano fermarsi con l’auto e le attività che si affacciano si viale Diaz generavano un transito che mi permetteva di lavorare. D’ora in poi, con viale Diaz chiuso, sarà un disastro. Ho chiesto al Comune di intervenire, spero che mi diano una mano». La richiesta è anche per un trasferimento temporaneo dell’edicola. I lavori della metropolitana in viale Diaz, dove Arst deve realizzare il collegamento dei binari con piazza Madre Teresa di Calcutta, andranno avanti fino a metà gennaio (salvo imprevisti che vanno messi nel conto). «Mi hanno accerchiato». ( ma. mad. )

