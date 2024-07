L’urlo delle campagne: «La Regione ci ascolti» 

«Risposte concrete e programmazione». È ciò che chiede il mondo agropastorale sardo alla politica. Ieri il primo incontro «ufficiale» in via Pessagno a Cagliari tra una delegazione di pastori e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gian Franco Satta. «Le aziende hanno bisogno di risposte ed è questo il momento di intervenire», precisano.

Priorità

Sul tavolo la siccità che sta mettendo in ginocchio le campagne, la nuova Pac (Politica agricola comune) che «sta penalizzando tantissime aziende», spiega Fabio Pisu, allevatore di Armungia, portavoce del comitato pastori senza bandiera. «I problemi nelle campagne sono tanti e complessi, per affrontarli col piglio giusto serve tanta competenza. Il mondo agropastorale non può più aspettare –aggiunge-. I piccoli centri si stanno spopolando e purtroppo le aziende sono sempre meno, quindi l'unica soluzione per far crescere la Sardegna è quella di investire sulle attività agropastorali».

Faccia a faccia

Dopo vari incontri con la precedente Giunta, manifestazioni e scioperi, i pastori sostengono di essere «punto e a capo. Sappiamo che si sta organizzando una “commissione Agricoltura” dove verremo ascoltati, lì porteremo tutte le problematiche, perché si agisca subito e insieme. Noi che tocchiamo con mano la campagna e l’attività nelle aziende, vogliamo essere ascoltati perché siamo convinti di poter proporre soluzioni e dare consigli», aggiunge Mario Mulas allevatore di Fonni, «vogliamo che con questa nuova amministrazione si possa programmare per tempo e non che si debba intervenire sempre in emergenza».

Davanti alle emergenze appunto, quella che spicca di più è la mancanza d’acqua. «Il resto della Sardegna muore di sete, mentre noi nel Sulcis l'acqua purtroppo la stiamo sprecando. Chiediamo che si intervenga sul territorio e si ponga rimedio allo spreco di questa risorsa primaria», evidenzia Ivan Garau di Carbonia.

«La nuova Pac ci ha portato delle brutte sorprese, noi abbiamo chiesto una convergenza dei titoli perché con questa praticamente sono stati dimezzati. La Pac attuale finisce nel 2027, ma si può correggere annualmente in corso d'opera», chiarisce Michele Cuccui allevatore di Silanus, «se non si interviene ora nel 2027 saremo sempre nella stessa situazione e molte aziende saranno costrette a chiudere».

