L’urlo della “marea gialla” «Dove sono le autobotti? Il bestiame non va al bar» 

Mezz’ora dopo le nove, ieri mattina, il colore giallo di Coldiretti predomina in piazza del Carmine a Cagliari. A gruppi, dopo aver sistemato animali e campi, quasi tremila tra agricoltori e allevatori, hanno raggiunto il capoluogo sardo per gridare alla politica regionale tutta la loro disperazione: «Ci serve urgentemente l’acqua per gli animali e per le nostre colture».

Maglietta e cappellino giallo, sventolano le bandiere della Confederazione: «Ci siamo e siamo vivi», ripetono al fianco degli organizzatori. E ci sono anche 15 trattori e cento fasce tricolori indossate dalle sindache e dai sindaci arrivati da diversi paesi per sostenere e supportare il mondo delle campagne, che chiede rispetto e nuove regole per l'agricoltura in Sardegna.

Rabbia e orgoglio

Il serpentone umano, partito da piazza del Carmine poco dopo le 11, ha attraversato via Roma e viale Trieste per fermarsi poi in piazzale Trento. Ad aprire il corteo i trattori, seguiti da un camioncino da dove i leader di Coldiretti Sardegna, Luca Saba e Battista Cualbu, hanno spiegato le ragioni della protesta e invitato i colleghi a non smettere di lottare. Per tutto il tragitto gli interventi si sono alternati dalla musica. “Urlando contro il cielo”, la canzone più gettonata. Poi sindaci e sindache in rappresentanza delle loro comunità messe in ginocchio. E ancora il gruppo delle donne di Coldiretti, guidate dalla presidente Mariafrancesca Serra: «Stiamo facendo questa battaglia non solo per tutelare la dignità del nostro lavoro, per garantire l’economia locale e territoriale» dice, «ricordiamoci che sono le campagne a tenere vivi i nostri territori in via di spopolamento, ma soprattutto anche per la sicurezza alimentare: un’etichetta che non dice la verità mette a repentaglio la nostra salute. Leggendola si pensa che sia un prodotto sardo e italiano e invece non lo è, perché con il codice doganale acquisiscono la nazionalità italiana e non va bene». Dietro cappellini e magliettine gialle hanno animato la manifestazione con fischietti, bandiere e striscioni che denunciano anche vecchi conti in sospeso: «11-08-22 - si legge in un cartello appeso a un trattore - 271 aziende danneggiate ancora aspettano». Ancora: «Basta danni ai nostri campi». E poi in tanti: «Noi seminiamo, loro raccolgono», con raffigurata l'immagine di cinghiali e pernici.

In Regione

Meno di un’ora dopo, sotto il sole cocente, la protesta è arrivata in piazzale Trento: davanti al palco, allestito per gli interventi, sono stati organizzati diversi gazebo per proteggere i manifestanti dal sole, mentre lo Staff di Coldiretti ha distribuito acqua fresca e panini. «Basta parole, ci interessano le autobotti in azienda», ha gridato un manifestante, interrompendo l’intervento dell’assessore all’agricoltura, Gian Franco Satta, «oppure pensa che gli animali abbiano un euro per andare a comprare l’acqua al bar? Non ci avete mandato un’autobotte, diteci come dobbiamo fare». Alle 13.30, con “Bandiera Gialla” di Pettenatti in sottofondo, Coldiretti ha chiuso la manifestazione e allevatori e agricoltori sono tornati nelle proprie aziende.

RIPRODUZIONE RISERVATA