L’urlo del Vecchio Borgo 

V. Borgo S. Elia 4

Guspini 2

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna, Cara, Vieira, Ferrer, G. Murgia, S. Murgia, Mastropietro (39 st’ Loi), Ataldi, Oli Oro (42’ st Limbardi). In panchina Porceddu, Melis, Lai, Siddi, Mastio, Picciau. Allenatore Murgia.

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Chessa, Medda, Manca, Mura, Cordoba (5’ st Marcon), Dessì (33’ st Mantega), Tamburini (17’ st Pedoni), Riep, Caboni (29’ st Porcu), Marci (1’ st Mboup). In panchina Olla, Piga, M. Saba, P. Saba. Allenatore Saba.

Arbitro : Picca da Cagliari.

Reti : pt 24’ S. Murgia, 28’ Dessì, 34’ Mastropietro, 39’ Marci; st 9’ e 22’ Oli Oro.

Sinnai. Partita emozionante tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Guspini, il recupero del match sospeso qualche settimana fa a causa del maltempo. Vince la squadra cagliaritana, che impedisce alla capolista di staccare il Terralba e portarsi da solo in vetta.

La sfida

La gara, ricominciata dal 7’ (momento dello stop), si accende dopo una prima fase equilibrata. Al 22’ arriva la prima grande occasione: Cordoba per gli ospiti lascia partire un tiro potente da fuori area ma Santilli vola all’incrocio e devia in angolo. Dopo 2’ il Vecchio Borgo passa: Ataldi sfonda sulla destra e mette un cross perfetto a centro area dove Stefano Murgia si coordina alla grande e con una girata al volo batte Fortuna. Immediato il pari del Guspini: al 28’ Dessì calcia in porta su punizione, il pallone rimbalza in modo imprevedibile e beffa Santilli.

Al 34’ i padroni di casa tornano avanti grazie a un capolavoro di Mastropietro, che dal limite dell’area fa partire un bolide che si infila alla sinistra di Fortuna. Ma il primo tempo non è ancora finito e al 39’ il Guspini trova di nuovo il pareggio: punizione dalla destra, Marci svetta in area e con un colpo di testa preciso mette fuori causa Santilli. Al 42’ il Vecchio Borgo sfiora il terzo gol con un contropiede micidiale: S. Murgia supera Fortuna in uscita ma Chessa salva incredibilmente sulla linea.

Secondo tempo

Nella ripresa il Vecchio Borgo cambia marcia. Al 54’ Mastropietro inventa un pallone filtrante perfetto per Oli Oro che calcia con decisione e batte Fortuna per il 3-2. Il Guspini accusa il colpo e al 67’ arriva il ko: Oli Oro firma la doppietta personale con una splendida azione individuale. Finisce 4-2 una gara degna del miglior calcio dilettantistico.

