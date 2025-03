L’urlo del comitato: «Basta colonialismo, i sardi si risveglino» 

La chiamata è per «il popolo sardo». Con la speculazione energetica che avanza, «serve un risveglio contro il colonialismo». Quello nuovo che fa il paio con la speculazione energetica, dopo le servitù militari degli anni postbellici. Ieri se n’è parlato a Selargius, nel convegno organizzato dal Comitato Difesa del territorio.

La posizione

Claudia Zuncheddu, storica rappresentante dell’Isde, l’associazione dei medici per l’ambiente, sta girando l’Isola per «spiegare che dobbiamo accrescere l'informazione e la partecipazione delle comunità locali sulla speculazione tra vecchie e nuove fonti energetiche, uno dei fenomeni che può determinare grandi mutamenti per il futuro della Sardegna. Stravolgimenti sul nostro ecosistema, considerato tra i più ricchi al mondo per biodiversità e bellezza. Come Isde è nostro impegno etico batterci per la tutela della salute. Di volta in volta, forniremo i dati rilevati dal nostro studio epidemiologico sullo stato di salute delle popolazioni, Comune per Comune».

I rischi

Dal comitato “No Tyrrhenian link”, Ivan Monni spiega: «Abbiamo iniziato nel 2023. Noi crediamo che qualcosa si possa ancora fermare, come per esempio uno dei parchi-batterie che devono nascere a Selargius, vicino alle stazioni Terna di accumulo e distribuzione. Parliamo di un impianto che potrebbe raggiungere i 200 megawatt in entrata e gli 800 in uscita. Un altro, da 150 megawatt, verrà realizzato a poca distanza. Non possiamo accettare di diventare la ciabatta dell’Italia». Monni richiama «il Psd’Az degli ex combattenti o ai moti di Angioy: serve quello spirito per tutelare la nostra terra. L’incontro di oggi (ieri, ndr) nasce proprio dalla necessità di costruire un nuovo approccio nella difesa del paesaggio».

La linea

Francesca Olla, professione architetta, è consigliera comunale di Selargius. Ieri lo ha moderato lei il convegno contro il nuovo colonialismo, «un momento di confronto per la difesa di Selargius e di tutta la Sardegna – dice -. Su valorizzazione della cultura ambientale e autodeterminazione del popolo sardo dobbiamo costruire il futuro della Sardegna. Speriamo che questa iniziativa porti nuova linfa alla battaglia collettiva, la nostra Isola sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia».

