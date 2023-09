L’urlo dei giocatori: ridateci i campi da padel 

«Riaprite i campi da padel, sono un servizio che, in un Comune grande come Assemini, non può mancare: l'unico campo che c'è non basta». In tanti, non solo ex utenti dei campi da padel di via Oslo, chiedono che quel servizio venga ripristinato. Dopo la chiusura dei tre campi, avvenuta per le segnalazioni di alcuni residenti per il troppo rumore generato dall'attività del centro sportivo, in seguito anche a una perizia dell'Arpas, tutti gli utenti del centro sono stati costretti a spostarsi fuori dalla cittadina e ora chiedono a gran voce che i campi vengano riaperti.

I giocatori

Roberto Falconi, grande appassionato di questo sport, giocava due anche tre volte a settimana con un gruppo di amici: «Siamo circa in venti e siamo costretti ad andare a Sestu o a Cagliari. Francamente, a parte il rumore della pallina, non mi pare di aver visto mai chissà quale confusione. Ci vorrebbe un po' di tolleranza. L'anno scorso, nel bel mezzo di un evento benefico dedicato ai bambini con la Sma, intorno alle 16, sono intervenuti i carabinieri, chiamati da un residente. Non era un orario in cui si disturbava». Della stessa opinione Luca Piano: «Gioco almeno una volta a settimana e devo andare fuori da Assemini, l'unico campo che c'è non è mai disponibile. Era un servizio importante e mi metto nei panni dei due imprenditori che hanno investito tanto e ora sono fermi: ho anche io un centro fitness e so bene quanto sia impegnativo». «Io vado ai campi di Monastir - spiega Franco Nioi - e questo comporta spreco di tempo e soldi per la benzina. Una cittadina così grande non può avere un solo campo da padel. Abito di fronte a un ristorante e soprattutto in estate, sento il rumore che fanno i clienti ma capisco che la gente abbia il diritto di lavorare e non protesto».

La vicenda

Non sono solo i giocatori di padel però, a chiedere che il servizio venga ripristinato. Beniamino Scalas è un ingegnere e ha lo studio proprio davanti ai campi: «La presenza di un centro sportivo, aggiunge valore agli edifici circostanti, gli appartamenti in zone dotate di servizi hanno sempre un valore più alto, il servizio andrebbe ripristinato al più presto». E in effetti fu proprio la necessità di rivalorizzare la zona di via Oslo, in cui c'era solo un campo da calcetto abbandonato, a spingere l'allora giunta Licheri a pubblicare un bando per trovare un privato che risistemasse il campo da calcetto e realizzasse servizi. La Asd Assemini propose la creazione dei campi da padel e si aggiudicò l'appalto, realizzandolo poi in breve tempo. L'amministrazione attuale è alla ricerca di una soluzione che permetta la riapertura dei campi.

