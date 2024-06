L’urlo degli agricoltori: «Campi senz’acqua, situazione disastrosa» 

Non si scherza più. Non quando gli animali muoiono di sete o quando i frutteti si seccano. E allora – anche a costo di abbandonare per una giornata le loro aziende (mai quanto oggi bisognose di essere accudite) - ecco che più di cinquecento allevatori e agricoltori del sud-est della Sardegna (da Castiadas a Muravera, passando per il Gerrei e tutta l’Ogliastra) hanno marciato con i loro trattori lungo la nuova 125 – chi in un senso chi nell’altro - per incontrarsi a Quirra, tra il Sarrabus e l’Ogliastra. Una marcia lenta e poderosa, come mai si era vista in questa parte dell’isola.

L’appello

La richiesta, la prima, è stata ripetuta tre volte da Luca Saba, direttore della Coldiretti, l’associazione che a partire da ieri ha indetto un mese di mobilitazione: «La politica oggi è assente nonostante i ripetuti inviti. Bene, entro questa settimana il Consiglio regionale faccia un ordine del giorno specifico sulla siccità e si riunisca per discuterne. Lo chiediamo con forza e chiediamo all’unico consigliere regionale qui presente, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, di farsene portavoce». La situazione è disastrosa: «Tutti i fiumi – spiega Saba – sono secchi, e non da oggi. Alle istituzioni chiediamo un aiuto immediato, non dopo mesi». Tre i punti chiave: come prima cosa una catena snella per attivare le autobotti «perché non è possibile – aggiunge Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro – che per avere cinquemila litri occorrano diecimila telefonate e il benestare di dieci enti diversi, serve una sensibilità maggiore da parte della politica». Poi dei voucher per l’acqua e il cibo da dare immediatamente agli animali e quindi delle opere urgenti per evitare lo spreco dell’acqua «perché una delle vergogne più grandi – sottolineano i vertici della Coldiretti, rappresentati ieri anche da Giorgio Demurtas della sezione di Cagliari – è che metà dell’acqua all’uscita delle dighe si perde a causa delle reti colabrodo, e stiamo parlando di 400 milioni di metri cubi». Lo stesso Sandro Porcu non si tira indietro: «Sposo lo spirito di questa manifestazione, che non ha colori politici. La Regione ha commesso un grave errore nel non aver ancora deliberato lo stato di emergenza nazionale, come ha già fatto la Sicilia. Questa è la prima cosa da fare e io lo chiederò ai colleghi della maggioranza».

I sindaci

Tutti i sindaci presenti, uno dopo l’altro, prendono la parola. «Dopo la pandemia – dice Carlo Lai, primo cittadino di Jerzu – questo è il momento più drammatico che stiamo vivendo. I vignaioli sono in ginocchio e, solo per dirne una, non hanno neppure visto i risarcimenti dello scorso anno». Una situazione talmente difficile «che qui da noi – aggiunge Davide Burchi, sindaco di Lanusei – chiudiamo i rubinetti alle 14, l’acqua manca anche per i cristiani, non solo per gli animali». Raffaele (Lele) Stocchino ha macinato quasi cento chilometri col suo trattore pur di essere presente: «Allevo bovini ad Arzana e una siccità così non l’ho mai conosciuta. Per dar da bere agli animali devo utilizzare le autobotti. Nonostante questo il bestiame non è in buona salute e il latte è sempre meno. Chiediamo alla Regione un intervento per il ripristino dei laghetti artificiali». Meno diplomatico Stefano Arzu, allevatore di Talana: «È da 25 anni che stiamo protestando e ancora nessuno ci ha dato risposte. Perché oggi qui non sono venuti i politici? Se non vengono loro andiamo noi a prenderli. Col mio trattore sono pronto a partire, anche da solo». Da parte degli altri agricoltori e allevatori presenti un grande boato: «Siamo tutti con te, se non vengono loro ci muoviamo noi». La mobilitazione finale – in mezzo ci saranno altre proteste - è stata fissata per l’11 luglio, sotto piazzale Trento.

